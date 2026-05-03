Агент Головина: «Интерес к Саше есть всегда, но он далеко не дешевый игрок. «Монако» не хочет его отпускать. О французском паспорте разговоров не было»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы Александра Головина, заявил, что «Монако» не намерен расставаться с российским полузащитником.
– Александр Головин может покинуть «Монако» этим летом?
– Контракт с «Монако» действует до 2029 года. Александр – один из лидеров клуба. У него прекрасные отношения и с тренерским штабом, и с руководством. Интерес к Головину всегда есть, но он далеко не дешевый игрок. Здесь нужно учитывать и позицию клуба: «Монако» не хочет отпускать Сашу.
– Вариант с получением французского паспорта он сейчас рассматривает?
– Нет, никаких разговоров на эту тему не было, – сказал Клюев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Да все уже понятно, что из Монако он в Россию вернётся. Жалко конечно, но итак карьера неплохая
В первую очередь денежное ограничение, имея французский паспорт - теряешь безналоговый статус Монако
