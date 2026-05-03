  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Головина: «Интерес к Саше есть всегда, но он далеко не дешевый игрок. «Монако» не хочет его отпускать. О французском паспорте разговоров не было»
3

Агент Головина: «Интерес к Саше есть всегда, но он далеко не дешевый игрок. «Монако» не хочет его отпускать. О французском паспорте разговоров не было»

Агент Головина: «Монако» не хочет отпускать Сашу.

Агент Александр Клюев, представляющий интересы Александра Головина, заявил, что «Монако» не намерен расставаться с российским полузащитником.

– Александр Головин может покинуть «Монако» этим летом?

– Контракт с «Монако» действует до 2029 года. Александр – один из лидеров клуба. У него прекрасные отношения и с тренерским штабом, и с руководством. Интерес к Головину всегда есть, но он далеко не дешевый игрок. Здесь нужно учитывать и позицию клуба: «Монако» не хочет отпускать Сашу.

– Вариант с получением французского паспорта он сейчас рассматривает?

– Нет, никаких разговоров на эту тему не было, – сказал Клюев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoАлександр Головин
logoМонако
logoлига 1 Франция
Александр Клюев
агенты
logoСборная России по футболу
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да все уже понятно, что из Монако он в Россию вернётся. Жалко конечно, но итак карьера неплохая
В первую очередь денежное ограничение, имея французский паспорт - теряешь безналоговый статус Монако
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алан Дзагоев: «Головин перед ЧМ-2018 спрашивал: «Челси» или «Монако»?» Я ответил, что в «Челси» будет тяжелее, а «Монако» – это приятный город. Ну и насоветовал»
21 апреля, 17:06
«Головин не нагружал себя в матчах за сборную. Зачем получать травму в посредственной игре с папуасами? У него во Франции наверняка все – семья, деньги». Пономарев о хавбеке «Монако»
6 апреля, 14:50
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
34 минуты назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
37 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
47 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
49 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
8 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
19 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
22 минуты назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
36 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
54 минуты назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем