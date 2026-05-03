  • Карпукас о «Зените»: «Об интересе слышал, слухов бывает много. Хотелось бы остаться в родном «Локомотиве»
Карпукас о «Зените»: «Об интересе слышал, слухов бывает много. Хотелось бы остаться в родном «Локомотиве»

Карпукас: об интересе «Зенита» слышал, хотел бы остаться в «Локо».

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопрос о возможном интересе со стороны «Зенита».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб следит за ситуацией с контрактом игрока и готов предложить за него 4-5 млн евро.

«Об интересе со стороны «Зенита» слышал. Но слухов бывает очень много. Тяжело это комментировать.

Я стараюсь разгружать голову и не думать об этом, ведь сейчас для меня главная цель – занять третье место с «Локомотивом».

Посмотрим, где я буду после сезона. Конечно, хотелось бы остаться в родном клубе», – сказал Карпукас.

Артем – воспитанник железнодорожников. В этом сезоне 23-летний игрок провел 26 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

«Локомотив» после 28 матчей занимает 3-е место в чемпионате России с 50 очками.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Мне бы тоже хотелось, чтобы остался.
Тем более, у него по инсайдам, запросы не такие, как у Воробьёва, а поменьше.
И пашет он даже сейчас, в условиях неопределённости по контракту. В отличие от.
Торгуясь за каждый миллион рублей, можно оказаться в ситуации, когда поиск игрока на замену отнимет больше денег.

Если летом весь центр поля уйдёт - Батраков, Пруцев, Карпукас - это будет означать, что тренеру надо заново команду строить (добавляем к этому уход Фассона, возможный уход Воробьёва и Монтеса и получаем почти полностью новую команду). Кто играть-то будет? Вера? А кто ещё? Из адекватных и реалистичных вариантов на рынке - разве что Щетинин. Раз уж в его младшего брата ММГ не верит.
Щетинин для меня пожалуй главная загадка в РПЛ сейчас. Может я что-то не вижу и у него очень важная роль оборонительная/разрушающая ,но так- то бегает человек с 10й на спине ,но сколько матчей Ростова не наблюдал, ни разу не понравился Щетинин. Какое у него сильное качество? Скорости высокой нет , обводки высокой нет , каких-то фирменных передач интересных опять же тоже нет. По стандартам вижу что регулярно подходит бить, но попасть не получается. Результативности нет, как бывает что видно игрок деревянный, но мяч регулярно заковыривает..Тоже не про него. Феномен какой-то, ощущение что на тренировках они у него мяч отобрать не могут и все удары по девяточкам, только так могу объяснить его регулярную основу и 10 на спине.
Пиар Ростовский жёсткий был

Только кто из них основные в новых клубах??

Да никто. Потому что Валера за сборную заиграл всякого, всякие хвалебные оды писали

Что бы потом это втюхивать за миллионы евро как Глебова и Осипенко
Карпукаса оставлять, Воробьева продать
Очень хочется, чтобы он остался! Приятно смотреть на своих воспитанников, и вообще, глядя на Артема, возникает ассоциация с одной из легенд Локомотива — Сергеем Гуренко.
Ну так продлевай контракт и прогрессируй дальше)
видимо бразильские корни присутствуют, не зря интересуемся значит. а то, что переписанный, ну это у них традиции такие, шо поделать.
если клуб не ценит своих лучших игроков, не повышает зарплату, то конечно нужно искать другой клуб, где тебя по достоинству оценят.
