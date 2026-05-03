Карпукас о «Зените»: «Об интересе слышал, слухов бывает много. Хотелось бы остаться в родном «Локомотиве»

Карпукас: об интересе «Зенита» слышал, хотел бы остаться в «Локо».

Полузащитник «Локомотива » Артем Карпукас ответил на вопрос о возможном интересе со стороны «Зенита ».

Ранее сообщалось , что петербургский клуб следит за ситуацией с контрактом игрока и готов предложить за него 4-5 млн евро.

«Об интересе со стороны «Зенита» слышал. Но слухов бывает очень много. Тяжело это комментировать.

Я стараюсь разгружать голову и не думать об этом, ведь сейчас для меня главная цель – занять третье место с «Локомотивом».

Посмотрим, где я буду после сезона. Конечно, хотелось бы остаться в родном клубе», – сказал Карпукас.

Артем – воспитанник железнодорожников. В этом сезоне 23-летний игрок провел 26 матчей в Мир РПЛ , забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

«Локомотив» после 28 матчей занимает 3-е место в чемпионате России с 50 очками.