Карпукас о «Зените»: «Об интересе слышал, слухов бывает много. Хотелось бы остаться в родном «Локомотиве»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопрос о возможном интересе со стороны «Зенита».
Ранее сообщалось, что петербургский клуб следит за ситуацией с контрактом игрока и готов предложить за него 4-5 млн евро.
«Об интересе со стороны «Зенита» слышал. Но слухов бывает очень много. Тяжело это комментировать.
Я стараюсь разгружать голову и не думать об этом, ведь сейчас для меня главная цель – занять третье место с «Локомотивом».
Посмотрим, где я буду после сезона. Конечно, хотелось бы остаться в родном клубе», – сказал Карпукас.
Артем – воспитанник железнодорожников. В этом сезоне 23-летний игрок провел 26 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
«Локомотив» после 28 матчей занимает 3-е место в чемпионате России с 50 очками.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
26 комментариев
Тем более, у него по инсайдам, запросы не такие, как у Воробьёва, а поменьше.
И пашет он даже сейчас, в условиях неопределённости по контракту. В отличие от.
Торгуясь за каждый миллион рублей, можно оказаться в ситуации, когда поиск игрока на замену отнимет больше денег.
Если летом весь центр поля уйдёт - Батраков, Пруцев, Карпукас - это будет означать, что тренеру надо заново команду строить (добавляем к этому уход Фассона, возможный уход Воробьёва и Монтеса и получаем почти полностью новую команду). Кто играть-то будет? Вера? А кто ещё? Из адекватных и реалистичных вариантов на рынке - разве что Щетинин. Раз уж в его младшего брата ММГ не верит.
Только кто из них основные в новых клубах??
Да никто. Потому что Валера за сборную заиграл всякого, всякие хвалебные оды писали
Что бы потом это втюхивать за миллионы евро как Глебова и Осипенко