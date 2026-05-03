КДК рассмотрит обстоятельства неявки «Уфы» на матч со «СКА Хабаровск»

КДК рассмотрит неявку «Уфы» на матч против «СКА Хабаровск».

КДК рассмотрит обстоятельства неявки «Уфы» на матч Первой лиги против «СКА Хабаровск », сообщили в пресс-службе ФНЛ.

Встреча 32-го тура Лиги PARI, которая должна была пройти сегодня в Хабаровске, была отменена . «Уфа» ранее не смогла вылететь на матч из-за ограничений, введенных в связи с угрозой беспилотной атаки.

«ФНЛ сообщает, что вечером 2 мая в адрес лиги и РФС поступило официальное письмо от ФК «Уфа», информирующее о невозможности обеспечения явки команды на матч против ФК «СКА‑Хабаровск», который должен был начаться 3 мая в 10:00 по московскому времени.

ФК «Уфа» в установленное регламентом время не прибыл на стадион. С учетом полученного уведомления и фактического отсутствия команды гостей будет зафиксирована неявка ФК «Уфа» на матч. В соответствии с регламентом лиги сезона‑2025/26 годов, рассмотрение обстоятельств данного инцидента и решение о матче будет приниматься КДК. О решении КДК мы сообщим дополнительно», – говорится в заявлении Футбольной национальной лиги.