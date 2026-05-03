КДК рассмотрит обстоятельства неявки «Уфы» на матч со «СКА Хабаровск»

КДК рассмотрит обстоятельства неявки «Уфы» на матч Первой лиги против «СКА Хабаровск», сообщили в пресс-службе ФНЛ.

Встреча 32-го тура Лиги PARI, которая должна была пройти сегодня в Хабаровске, была отменена. «Уфа» ранее не смогла вылететь на матч из-за ограничений, введенных в связи с угрозой беспилотной атаки.

«ФНЛ сообщает, что вечером 2 мая в адрес лиги и РФС поступило официальное письмо от ФК «Уфа», информирующее о невозможности обеспечения явки команды на матч против ФК «СКА‑Хабаровск», который должен был начаться 3 мая в 10:00 по московскому времени.

ФК «Уфа» в установленное регламентом время не прибыл на стадион. С учетом полученного уведомления и фактического отсутствия команды гостей будет зафиксирована неявка ФК «Уфа» на матч. В соответствии с регламентом лиги сезона‑2025/26 годов, рассмотрение обстоятельств данного инцидента и решение о матче будет приниматься КДК. О решении КДК мы сообщим дополнительно», – говорится в заявлении Футбольной национальной лиги.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
А когда рассмотрят арест члена КДК за воровство?
А что им делать?! На поезде ехать?!
Зачем же на поезде, есть если что клубный автобус, как раз бы к дате следующего тура бы подъехали 😂
пахнет переносом, осталось узнать новую дату
Могут поражение присудить. Типа, такой причины быть не может, так как все идёт по плану
Какой перенос, неявка команды на игру- техническое поражение, а то я смотрю с Дальним Востоком совсем перестали считаться!
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
