Эд Ширан спел песню The A Team в раздевалке «Ипсвича» с тренером и игроками в честь выхода в АПЛ. Музыкант – миноритарный акционер клуба
Музыкант Эд Ширан отпраздновал возвращение «Ипсвича» в Премьер-лигу, исполнив вместе с главным тренером Кираном Маккенной и игроками в раздевалке свою песню The A Team.
Британский певец – миноритарный акционер клуба, он регулярно бывает на «Портман Роуд». Эд не смог лично присутствовать во время прошлого выхода команды в высший дивизион перед сезоном-2024/25, так как в то время находился в Майами в рамках своего мирового турне.
«Ипсвич» обеспечил себе второе место в Чемпионшипе и автоматическое повышение в классе, разгромив «Куинз Парк Рейнджерс» (3:0) в субботу. Команда набрала 84 очка в 46 матчах.
