Райан Рейнольдс о непопадании «Рексхэма» в плей-офф за выход в АПЛ: «Разочарован, но нам есть чем гордиться – это лучший результат в нашей 150-летней истории. Мы прошли долгий путь»
В заключительном туре Чемпионшипа клуб, совладельцем которого является Рейнольдс, сыграл вничью с «Милдсбро» (2:2) и занял итоговое 7-е место. Клуб не попал в плей-офф Чемпионшипа и не сможет побороться за право выйти в АПЛ.
«Я совершенно разочарован результатом, но невероятно горжусь нашим сезоном. За пять лет мы прошли долгий путь, и это был лучший результат за нашу более чем 150-летнюю историю. Еще многое предстоит сделать. Но сейчас нам есть чем гордиться, «красные», – написал Рейнольдс.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Райана Рейнольдса
Но вот я не могу понять тех, кто рассчитывал на выход Рексхема в плей-офф (6-е место), объективно команда ещё сырая и не в том состоянии, чтобы тягаться с Саутгемптоном, Мидлсбро и Миллуолом, не говоря уже об уровне в АПЛ, который сильно выше
Им наоборот гораздо лучше провести следующий сезон в Чемпионшипе и с новыми силами претендовать уже на 1-2 места (прямой выход), чем на 6 место сейчас, когда шансов пройти плей-офф объективно было мало
Разница между 2 и 3 местом огромная
Вместо этого плавное и планомерное развитие - лучший вариант. Вряд ли Рексэм вышел бы в АПЛ даже попади в плей офф, но лишние деньги за матчи конечно бы не помешали. Но и без того это достойный, если не лучший из возможных результатов для команды, которая 3 года подряд брала промоушн. Сначала нужно укрепить состав, наметить цели, набрать перспективный молодняк, который будет набираться опыта в Шипе как раз для выхода в АПЛ, либо наоборот усиляться бывшими игроками АПЛ. В любом случае это выглядит более здоровым и выгодным для клуба на дистанции, чем потратить 2-3 года на попадание в апл, неизбежный крах, а после начинать все заново