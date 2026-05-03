Райан Рейнольдс о непопадании «Рексхэма» в плей-офф за выход в АПЛ: «Разочарован, но нам есть чем гордиться – это лучший результат в нашей 150-летней истории. Мы прошли долгий путь»

Рейнольдс о невыходе «Рексхэма» в АПЛ: разочарован, но горжусь нашим сезоном.

В заключительном туре Чемпионшипа клуб, совладельцем которого является Рейнольдс, сыграл вничью с «Милдсбро» (2:2) и занял итоговое 7-е место. Клуб не попал в плей-офф Чемпионшипа и не сможет побороться за право выйти в АПЛ.

«Я совершенно разочарован результатом, но невероятно горжусь нашим сезоном. За пять лет мы прошли долгий путь, и это был лучший результат за нашу более чем 150-летнюю историю. Еще многое предстоит сделать. Но сейчас нам есть чем гордиться, «красные», – написал Рейнольдс.