  • Райан Рейнольдс о непопадании «Рексхэма» в плей-офф за выход в АПЛ: «Разочарован, но нам есть чем гордиться – это лучший результат в нашей 150-летней истории. Мы прошли долгий путь»
Актер Райан Рейнольдс заявил, что гордится сезоном «Рексхэма», несмотря на невыход в АПЛ.

В заключительном туре Чемпионшипа клуб, совладельцем которого является Рейнольдс, сыграл вничью с «Милдсбро» (2:2) и занял итоговое 7-е место. Клуб не попал в плей-офф Чемпионшипа и не сможет побороться за право выйти в АПЛ.

«Я совершенно разочарован результатом, но невероятно горжусь нашим сезоном. За пять лет мы прошли долгий путь, и это был лучший результат за нашу более чем 150-летнюю историю. Еще многое предстоит сделать. Но сейчас нам есть чем гордиться, «красные», – написал Рейнольдс.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Райана Рейнольдса
7-е место в первом же сезоне в Чемпионшипе - прекрасный результат, достойный похвалы👍

Но вот я не могу понять тех, кто рассчитывал на выход Рексхема в плей-офф (6-е место), объективно команда ещё сырая и не в том состоянии, чтобы тягаться с Саутгемптоном, Мидлсбро и Миллуолом, не говоря уже об уровне в АПЛ, который сильно выше

Им наоборот гораздо лучше провести следующий сезон в Чемпионшипе и с новыми силами претендовать уже на 1-2 места (прямой выход), чем на 6 место сейчас, когда шансов пройти плей-офф объективно было мало
В сезоне 26/27 в п/о попадают команды с 5 по 8 место. Будет легче
Так это замечательно, но суть в том, что для занявших места с 3 по 8 (6 команд) всё равно только 1 из них в итоге пройдёт в АПЛ

Разница между 2 и 3 местом огромная
Ничего страшного. Отличный сезон провели. Сразу же 7 место заняли. Это успех. Клуб растёт и развивается. И видно, что сам Райан не ради пиара и денег этим занимается. А он любит футбол и этот клуб. Уважение.
А я всё жду Блэкберн(
Я тоже. Но видимо пока индусы не продадут клуб - шансов не будет. Они и готовы были бы вкладывать деньги, но сначала ффп, потом государственные ограничения. В этом сезоне хорошо, что не вылетели.
Наоборот хорошо, что остались в шипе на год. Результат хороший, но команда явно не потянет АПЛ даже близко. Мы уже видели кучу лифтов, которые после выхода в АПЛ накупят всех подряд на распродаже, полгода наигрывают состав, а потом уже и играть поздно. В итоге вылетают, только что купленные игроки уходят чуть ли не еще дешевле. И вроде бы команда должна была получить финансовый буст и опыт, но вместо этого терпит убытки, а цикл чемпионшипа приходится проходить заново, набирать состав, наигрывать итд

Вместо этого плавное и планомерное развитие - лучший вариант. Вряд ли Рексэм вышел бы в АПЛ даже попади в плей офф, но лишние деньги за матчи конечно бы не помешали. Но и без того это достойный, если не лучший из возможных результатов для команды, которая 3 года подряд брала промоушн. Сначала нужно укрепить состав, наметить цели, набрать перспективный молодняк, который будет набираться опыта в Шипе как раз для выхода в АПЛ, либо наоборот усиляться бывшими игроками АПЛ. В любом случае это выглядит более здоровым и выгодным для клуба на дистанции, чем потратить 2-3 года на попадание в апл, неизбежный крах, а после начинать все заново
Сериал продлили на 2 сезона. Выход в АПЛ и продажа франшизы видимо.
Сказка притормозилась.
