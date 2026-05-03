  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» связывался с Зиданом в декабре до назначения Арбелоа. Тренер отказался вернуться из-за договоренности со сборной Франции (As)
33

«Реал» связывался с Зиданом в декабре до назначения Арбелоа. Тренер отказался вернуться из-за договоренности со сборной Франции (As)

«Реал» связывался с Зиданом в декабре.

Представители «Реала» контактировали с Зинедином Зиданом в декабре прошлого года, сообщает As.

Уход Хаби Алонсо из команды был предрешен, однако на тот момент идеальную замену найти не удалось, поэтому тренер отправился с командой в Саудовскую Аравию для участия в Суперкубке Испании. В итоге решение было принято в пользу Альваро Арбелоа.

Зидану предлагали в третий раз занять пост главного тренера «Реала», однако этому помешало уже оговоренное обязательство возглавить сборную Франции после ухода Дидье Дешама.

Отмечается, что преданность Зидана «Реалу» не вызывает сомнений, однако обсуждение возможного возвращения состоялось слишком поздно.

Французский специалист возглавлял «Мадрид» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Во главе клуба он завоевал 11 трофеев.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?53958 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoЗинедин Зидан
logoХаби Алонсо
logoАльваро Арбелоа
logoСборная Франции по футболу
logoСуперкубок Испании
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Зидан очень хорошо понимал что делает, и не из-за сборной Франции. Правда в том, что нынешний Реал нужно действительно тренировать, ибо звёзд калибра Бензема и Марсело, которым достаточно просто не мешать и не перегружать их тактикой, тут не осталось
Ответ M a y h e M
Зидан очень хорошо понимал что делает, и не из-за сборной Франции. Правда в том, что нынешний Реал нужно действительно тренировать, ибо звёзд калибра Бензема и Марсело, которым достаточно просто не мешать и не перегружать их тактикой, тут не осталось
Да, он же не хочет развенчать миф о себе. Поэтому и идет в сборную с чуть ли не лучшим составом.

Бейл все про него давно расскзал.
Ответ Бегемотик
Да, он же не хочет развенчать миф о себе. Поэтому и идет в сборную с чуть ли не лучшим составом. Бейл все про него давно расскзал.
А что рассказал Бэйл? ???
Или он сказал что один из самых великих игроков в истории перед матчами не грузил нас тактиками а просто призвал быть собою и играть с ответственностью и давал несколько поручение?
Так ведь сказал?
И делал это человек который выиграл в качестве игрока и тренера в любом турнире где участвовал?
И сидим мы с тобою Бегемотик с Романовом предвляем претензии к Зидану по футболу?

Если учесть каким он был умным игроком- то не трудно понять что то точно знает как работает психология футболиста . И этот (не до тренер по вашему) взял три лч подряд и ещё чемпионат и куча кубков разных типов
Думается не в сборной дело, видит какой там хаос, а ему нужна сводоба, он Бейла на тот момент любимчика Переса посадил на скамью, а тут Винни и Мбаппе. Киллиан-то ладно, может и будет слушаться, но тут Винни опять станет плаксивой примадонной и закатит скандал.

+ если сравнить уровень исполнителей, то сейчас сильно хуже и просто прийти и сходу выиграть даже Ла Лигу не факт что выйдет.

Сейчас в Реал даже непонятно кто подойдет, молодым тренерам после Хаби очень страшно идти, можно пятно на всю карьеру заработать, каким-то заслуженным тренерам - а оно надо? столько давления, проблемная раздевалка.... Поэтому кажется, что единственный вариант и правда Моур, которому особо-то и терять нечего

Правда есть еще Рауль, почему-то про него нигде не слышно, он давно "созрел" вроде как для главной команды, поживем увидим
Ответ Alexandr Sokolov
Думается не в сборной дело, видит какой там хаос, а ему нужна сводоба, он Бейла на тот момент любимчика Переса посадил на скамью, а тут Винни и Мбаппе. Киллиан-то ладно, может и будет слушаться, но тут Винни опять станет плаксивой примадонной и закатит скандал. + если сравнить уровень исполнителей, то сейчас сильно хуже и просто прийти и сходу выиграть даже Ла Лигу не факт что выйдет. Сейчас в Реал даже непонятно кто подойдет, молодым тренерам после Хаби очень страшно идти, можно пятно на всю карьеру заработать, каким-то заслуженным тренерам - а оно надо? столько давления, проблемная раздевалка.... Поэтому кажется, что единственный вариант и правда Моур, которому особо-то и терять нечего Правда есть еще Рауль, почему-то про него нигде не слышно, он давно "созрел" вроде как для главной команды, поживем увидим
Ну, как же про Рауля не слышно! Он много лет тренировал кантеру Реала, а год назад ушел, из-за того, что в главную команду позвали Хаби Алонсо. Думаю, что к Пересу Рауль теперь не вернётся ни при каких условиях.
Ответ Alexandr Sokolov
Думается не в сборной дело, видит какой там хаос, а ему нужна сводоба, он Бейла на тот момент любимчика Переса посадил на скамью, а тут Винни и Мбаппе. Киллиан-то ладно, может и будет слушаться, но тут Винни опять станет плаксивой примадонной и закатит скандал. + если сравнить уровень исполнителей, то сейчас сильно хуже и просто прийти и сходу выиграть даже Ла Лигу не факт что выйдет. Сейчас в Реал даже непонятно кто подойдет, молодым тренерам после Хаби очень страшно идти, можно пятно на всю карьеру заработать, каким-то заслуженным тренерам - а оно надо? столько давления, проблемная раздевалка.... Поэтому кажется, что единственный вариант и правда Моур, которому особо-то и терять нечего Правда есть еще Рауль, почему-то про него нигде не слышно, он давно "созрел" вроде как для главной команды, поживем увидим
Почему про Рауля не слышно?! У него довольно насыщенная жизнь: ветеранские матчи, открытые тренировки в разных юношеских школах, всякие представительские дела. Другой вопрос, что с работой главного тренера все это мало связано. Надо было в свое время соглашаться на предложения из Бундеслиги, а не тупо ждать шанса в Мадриде. Глядишь, уже рулил бы в главной команде Реала. Впрочем, есть еще закулисные дела. По слухам, Рауль никогда не был любимцем Переса еще со времен первого его избрания, когда футболист якобы не поддержал того перед выборами... Как-то так.
А если совмещать?
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А если совмещать?
Так может только Карпин. Реалу надо связаться с ним.
Чё за бред та госпаде, Перес каждый раз будет Зидана возвращать когда что-то не получается? А зачем тогда вообще убирать ?
Ответ Petr Friendship
Чё за бред та госпаде, Перес каждый раз будет Зидана возвращать когда что-то не получается? А зачем тогда вообще убирать ?
Так он его и не убирал ни разу, Зидан сам уходил всегда!
Тренер 5 лет без практики, что за ним так бегают
Ответ wowsergio
Тренер 5 лет без практики, что за ним так бегают
Потому что будучи тренером без опыта он взял 3 лч подряд, парочку лалиг и десяток других кубков
Какие же жалкие идиоты в Реале - руководство , не ценят то что имеют , а потом мечтают вернуть Зидана и Анчелотти, позорники
Выглядит как паника. То португальский шарлатан нужен, то Клопп нужен. Типа, ну раз у Барсы тренер немец, то давайте мы тоже немца пригласим. Теперь вот Зидан 😁
Зидан мог до конца сезона возглавить Реал, тем более в Мадриде игрют сборники. По любому, договор с французской федерацией футбола вступит в силу после окончания ЧМ-26. Если конечно, контракт уже подписан.....
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» и Кроос обсуждают возвращение экс-хавбека в клуб. Тони может занять должность в спортивной структуре, участвуя в планировании состава и работе с командой на базе (The Athletic)
29 апреля, 17:58
«Реал» ищет звездного тренера с заслугами мировых масштабов – вроде Клоппа, Моуринью, Скалони, Дешама, Почеттино, в идеале – Зидана. Молодые специалисты, как Сеск, не рассматриваются
16 апреля, 21:40
«Реал» не определился с кандидатурой на замену Арбелоа. Почеттино и Дешам обсуждались, Клопп и Зидан высоко ценятся, но вряд ли согласятся (The Athletic)
16 апреля, 12:32
Рекомендуем
Главные новости
«Жота умер, пока-пока» скандировали около пяти фанатов «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем»
3 минуты назад
«Зенит навсегда» – сериал о столетней истории петербургского клуба. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
6 минут назадРеклама
Фанаты «Эспаньола» называли Винисиуса «дураком», а Хиля Мансано – «сукиным сыном» во время матча с «Реалом». Ла Лига подала жалобу
14 минут назад
Робиньо возмущен стычкой Неймара с его сыном. Сидящий в тюрьме экс-форвард требует наказать капитана «Сантоса» и опубликовать видеозапись конфликта
15 минут назад
Гвардиол интересен «Реалу». «Ман Сити» предлагает защитнику новый контракт (Jutarnji List)
29 минут назад
Артета об ответной игре с «Атлетико» в 1/2 финала ЛЧ: «Арсенал» работал 20 лет, чтобы снова оказаться в таком положении. Очень хотим выиграть и выйти в финал»
35 минут назад
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Арсенал» принимает «Атлетико». Дьокереш, Альварес, Райс, Гризманн играют. Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
«Локо» о слухах про Галактионова в ЦСКА: «Тренер лично это опроверг, но новости продолжили выходить. У него договор на три года. Команда борется за тройку, и ей как никогда нужна поддержка»
49 минут назад
Юрий Семин: «Хочется увидеть в ЦСКА тренера высокого уровня. А какой он будет: российский, испанский или малазийский – мне безразлично»
49 минут назад
Алли Маккойст: «Почему бы Эмери не претендовать на место в «Реале»? Он топ и доказал это везде, кроме «Арсенала». Был бы рад увидеть, как он справится с Мбаппе и Винисиусом»
сегодня, 18:33
Ко всем новостям
Последние новости
Педро об отношении судей к «Зениту»: «Сами видите, что порой происходит»
9 минут назад
Губернатор Федорищев опроверг слова Дзюбы о том, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ: «У команды большое будущее»
15 минут назад
Директор «Атлетико» Алемани о фейерверках возле отеля команды: «Это оказывает противоположный эффект, мотивирует нас еще больше. Уверены, что пройдем в финал ЛЧ»
26 минут назад
Гуренко о тренере для «Локо»: «Игнашевич, Евсеев, Лоськов – тот, для кого клуб не пустой звук. Галактионов не добился максимальных результатов»
28 минут назад
Силкин о Кокорине: «Может усилить любой клуб РПЛ – но захочет ли? Ему может быть лень, он уже делает все вполсилы. Но мне бы хотелось, чтобы Саша закончил свои похождения и вернулся домой»
41 минуту назад
Ву о переходе в «Спартак»: «Должен был уйти из «Ренна». Получил красную и не совладал с нервами в раздевалке, разбил двумя руками стекло. Поднялся шум, меня обвиняли в порче имиджа клуба»
54 минуты назад
Румменигге об игроках «Баварии» перед «ПСЖ»: «Они как «Три мушкетера» – один за всех, и все за одного, уже забили более 80 голов на «Альянц Арене» в этом сезоне»
59 минут назад
Кавазашвили о Дмитриеве: «Он не хуже некоторых легионеров, за которых заплатили огромные деньги. Если придерживаться принципа, что иностранцы принесут нам лафу, то уже прошли времена Петра I»
сегодня, 18:15
Хасан Салихамиджич: «Бавария» пройдет «ПСЖ». Нам не нужно вести 3:0 к перерыву – мы сделаем это благодаря нашим сильным сторонам в конце матча»
сегодня, 18:10
Каземиро о Неймаре на ЧМ-2026: «Эта тема раздражает. Ему уже никому ничего не надо доказывать»
сегодня, 18:09
Рекомендуем