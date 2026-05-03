«Реал» связывался с Зиданом в декабре до назначения Арбелоа. Тренер отказался вернуться из-за договоренности со сборной Франции (As)
Представители «Реала» контактировали с Зинедином Зиданом в декабре прошлого года, сообщает As.
Уход Хаби Алонсо из команды был предрешен, однако на тот момент идеальную замену найти не удалось, поэтому тренер отправился с командой в Саудовскую Аравию для участия в Суперкубке Испании. В итоге решение было принято в пользу Альваро Арбелоа.
Зидану предлагали в третий раз занять пост главного тренера «Реала», однако этому помешало уже оговоренное обязательство возглавить сборную Франции после ухода Дидье Дешама.
Отмечается, что преданность Зидана «Реалу» не вызывает сомнений, однако обсуждение возможного возвращения состоялось слишком поздно.
Французский специалист возглавлял «Мадрид» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Во главе клуба он завоевал 11 трофеев.
Бейл все про него давно расскзал.
Или он сказал что один из самых великих игроков в истории перед матчами не грузил нас тактиками а просто призвал быть собою и играть с ответственностью и давал несколько поручение?
Так ведь сказал?
И делал это человек который выиграл в качестве игрока и тренера в любом турнире где участвовал?
И сидим мы с тобою Бегемотик с Романовом предвляем претензии к Зидану по футболу?
Если учесть каким он был умным игроком- то не трудно понять что то точно знает как работает психология футболиста . И этот (не до тренер по вашему) взял три лч подряд и ещё чемпионат и куча кубков разных типов
+ если сравнить уровень исполнителей, то сейчас сильно хуже и просто прийти и сходу выиграть даже Ла Лигу не факт что выйдет.
Сейчас в Реал даже непонятно кто подойдет, молодым тренерам после Хаби очень страшно идти, можно пятно на всю карьеру заработать, каким-то заслуженным тренерам - а оно надо? столько давления, проблемная раздевалка.... Поэтому кажется, что единственный вариант и правда Моур, которому особо-то и терять нечего
Правда есть еще Рауль, почему-то про него нигде не слышно, он давно "созрел" вроде как для главной команды, поживем увидим