«Реал» связывался с Зиданом в декабре до назначения Арбелоа. Тренер отказался вернуться из-за договоренности со сборной Франции (As)

«Реал» связывался с Зиданом в декабре.

Представители «Реала» контактировали с Зинедином Зиданом в декабре прошлого года, сообщает As.

Уход Хаби Алонсо из команды был предрешен, однако на тот момент идеальную замену найти не удалось, поэтому тренер отправился с командой в Саудовскую Аравию для участия в Суперкубке Испании. В итоге решение было принято в пользу Альваро Арбелоа .

Зидану предлагали в третий раз занять пост главного тренера «Реала », однако этому помешало уже оговоренное обязательство возглавить сборную Франции после ухода Дидье Дешама.

Отмечается, что преданность Зидана «Реалу» не вызывает сомнений, однако обсуждение возможного возвращения состоялось слишком поздно.

Французский специалист возглавлял «Мадрид» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Во главе клуба он завоевал 11 трофеев.