Оливия Родриго о форме «Барсы» для класико со своим логотипом: «Было весело наблюдать, как футболка оживает. Не могу дождаться выступления перед фанатами»

ОливияРодриго о сотрудничестве с «Барсой»: было весело создавать коллекцию.

Певица Оливия Родриго прокомментировала сотрудничество с «Барселоной» при разработке формы для класико.

Каталонская команда сыграет против «Реала » в форме с логотипом певицы . Игра 35-го тура Ла Лиги пройдет на «Камп Ноу» 10 мая.

«Глядя на свой логотип на футболке «Барселоны » для класико, я даже не знаю, как это воспринимать. Было очень весело наблюдать за тем, как футболка оживает, создавать целую коллекцию одежды в сотрудничестве со Spotify и «Барсой».

К тому же, возможность выступить перед фанатами, которые слушали меня с самого первого дня, в таком городе, как Барселона, будет чем-то особенным. Это очень много для меня значит. Я не могу дождаться встречи с ними», – сказала Оливия Родриго.