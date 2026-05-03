  • Оливия Родриго о форме «Барсы» для класико со своим логотипом: «Было весело наблюдать, как футболка оживает. Не могу дождаться выступления перед фанатами»
Оливия Родриго о форме «Барсы» для класико со своим логотипом: «Было весело наблюдать, как футболка оживает. Не могу дождаться выступления перед фанатами»

ОливияРодриго о сотрудничестве с «Барсой»: было весело создавать коллекцию.

Певица Оливия Родриго прокомментировала сотрудничество с «Барселоной» при разработке формы для класико.

Каталонская команда сыграет против «Реала» в форме с логотипом певицы. Игра 35-го тура Ла Лиги пройдет на «Камп Ноу» 10 мая.

«Глядя на свой логотип на футболке «Барселоны» для класико, я даже не знаю, как это воспринимать. Было очень весело наблюдать за тем, как футболка оживает, создавать целую коллекцию одежды в сотрудничестве со Spotify и «Барсой».

К тому же, возможность выступить перед фанатами, которые слушали меня с самого первого дня, в таком городе, как Барселона, будет чем-то особенным. Это очень много для меня значит. Я не могу дождаться встречи с ними», – сказала Оливия Родриго.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoБарселона
logoРеал Мадрид
музыка
logoстиль
logoSpotify
logoЛа Лига
игровая форма
Сейчас придет Декстер и расскажет, что коллаба с Оливией Родриго нарушает традиционные ценности, а вот любить Роналду с накрашенными ногтями, ботексом, татуажем бровей, сережками и депиляцией это норм:))
Ответ rigobersong
Если не редачено, то реально весело получилось.
Ответ rigobersong
И ведь реально же пришел))
Ригобергсан и Декстер как истинные разумисты забанили друг друга, но все равно пишут через отдельные сообщения друг другу 😂😂😂
Декстер ты нам лучше поясни, почему Роналду косметики больше использует, чем Оливия Родриго:))
Декстер, так ты и в музыке профан:)) Назвал просто популярные группы:) Настоящие меломаны слушают
Kunteynir:))
Извиняюсь, что вмешиваюсь, rigobersong, не подумай, что занимаю позицию в вашем споре с Dexter’ом... если честно, я даже не в курсе о чем вы тут спорите :) но Evanescence, Nightwish, Linkin Park, это тема :) Добавил бы еще Within Temptation. И отметил бы два события, это когда мне дали послушать два диска с Linkin и Rammstain, и я понял, что больше не могу слушать Киркорова (как давно это было ))) и второе событие (печалька), когда из эфира FM убрали радио Ультра :(
Ответ Dimaldo
Но чем взрослее становишься , тем больше начинаешь понимать своих родителей и в хорошей компании , хочется петь песни на русском языке 🤭 а не эти ваши Рамштайн и Линкин Парк (от которых я тоже без ума был , особенно когда был ещё Честер)))
