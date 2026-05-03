Оливия Родриго о форме «Барсы» для класико со своим логотипом: «Было весело наблюдать, как футболка оживает. Не могу дождаться выступления перед фанатами»
ОливияРодриго о сотрудничестве с «Барсой»: было весело создавать коллекцию.
Певица Оливия Родриго прокомментировала сотрудничество с «Барселоной» при разработке формы для класико.
Каталонская команда сыграет против «Реала» в форме с логотипом певицы. Игра 35-го тура Ла Лиги пройдет на «Камп Ноу» 10 мая.
«Глядя на свой логотип на футболке «Барселоны» для класико, я даже не знаю, как это воспринимать. Было очень весело наблюдать за тем, как футболка оживает, создавать целую коллекцию одежды в сотрудничестве со Spotify и «Барсой».
К тому же, возможность выступить перед фанатами, которые слушали меня с самого первого дня, в таком городе, как Барселона, будет чем-то особенным. Это очень много для меня значит. Я не могу дождаться встречи с ними», – сказала Оливия Родриго.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Kunteynir:))