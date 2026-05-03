Орлов о 3:1 с ЦСКА: «Лучшая игра «Зенита» в сезоне, во 2-й тайме вообще доминировали. Проявили характер и мастерство, никто не выпадал»

Орлов о 3:1 с ЦСКА: лучшая игра «Зенита» в сезоне, доминировали во 2-й тайме.

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от победы «Зенита» над ЦСКА (3:1) в 28-м туре Мир РПЛ .

«Лучшая игра «Зенита» в нынешнем сезоне!

Вспомните, как складывался матч. Пятая минута – пенальти в ворота гостей, точный удар Облякова . Но ничего – питерцы не встали, не раскисли. Проявили характер и мастерство. И мы увидели, что мастерство-то у подопечных Семака есть! Во втором тайме они вообще доминировали на поле. Какой прессинг, какой контроль мяча! Армейцам банально уже сил не хватало, они просто доигрывали...

А какие прекрасные голы!

Особняком стоит эпизод с участием Луиса Энрике, который заставил упасть Гайича и здорово пробил. Блестящее исполнение. Серьезная заявка на попадание в состав сборной Бразилии на ЧМ. Думаю, Анчелотти по заслугам оценит действия футболиста «Зенита». Молодец. И какое движение он дал. Какой объем выполнил!

Очень полезен был Глушенков. Много бил. Умный пас на Соболева, который, в свою очередь, тоже все сделал красиво. У «Зенита» вообще никто не выпал.

Невероятный матч Вендела! Игра идет через него. Он завязывает комбинации, снабжает партнеров передачами. Бразилец опоздал на сборы. Набирал форму и в первых турах выглядел неважно. А в третьем матче уже побежал. И сегодня всем дал фору по движению (улыбается).

Наконец-то забил Дивеев. В прошлом туре Игорь отметился результативным пасом на Соболева. А теперь и сам отличился. Важнейший гол, сравнял счет.

На сутки Питер вышел на первое место. Ждем встречи «Акрона» и «Краснодара». Интрига жива!» – сказал Орлов.