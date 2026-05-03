  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о 3:1 с ЦСКА: «Лучшая игра «Зенита» в сезоне, во 2-й тайме вообще доминировали. Проявили характер и мастерство, никто не выпадал»
16

Орлов о 3:1 с ЦСКА: «Лучшая игра «Зенита» в сезоне, во 2-й тайме вообще доминировали. Проявили характер и мастерство, никто не выпадал»

Орлов о 3:1 с ЦСКА: лучшая игра «Зенита» в сезоне, доминировали во 2-й тайме.

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от победы «Зенита» над ЦСКА (3:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

«Лучшая игра «Зенита» в нынешнем сезоне!

Вспомните, как складывался матч. Пятая минута – пенальти в ворота гостей, точный удар Облякова. Но ничего – питерцы не встали, не раскисли. Проявили характер и мастерство. И мы увидели, что мастерство-то у подопечных Семака есть! Во втором тайме они вообще доминировали на поле. Какой прессинг, какой контроль мяча! Армейцам банально уже сил не хватало, они просто доигрывали...

А какие прекрасные голы!

Особняком стоит эпизод с участием Луиса Энрике, который заставил упасть Гайича и здорово пробил. Блестящее исполнение. Серьезная заявка на попадание в состав сборной Бразилии на ЧМ. Думаю, Анчелотти по заслугам оценит действия футболиста «Зенита». Молодец. И какое движение он дал. Какой объем выполнил!

Очень полезен был Глушенков. Много бил. Умный пас на Соболева, который, в свою очередь, тоже все сделал красиво. У «Зенита» вообще никто не выпал.

Невероятный матч Вендела! Игра идет через него. Он завязывает комбинации, снабжает партнеров передачами. Бразилец опоздал на сборы. Набирал форму и в первых турах выглядел неважно. А в третьем матче уже побежал. И сегодня всем дал фору по движению (улыбается).

Наконец-то забил Дивеев. В прошлом туре Игорь отметился результативным пасом на Соболева. А теперь и сам отличился. Важнейший гол, сравнял счет.

На сутки Питер вышел на первое место. Ждем встречи «Акрона» и «Краснодара». Интрига жива!» – сказал Орлов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoМаксим Глушенков
logoСергей Семак
logoКарло Анчелотти
logoКраснодар
logoАкрон
logoИгорь Дивеев
logoСпорт-Экспресс
logoВендел
logoГеннадий Орлов
logoЛуис Энрике Андре
logoМилан Гайич
logoИван Обляков
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучший матч сезона против мёртвого ЦСКА, ох уж эти эксперты
Круто считать лучшим матч где соперник в настолько мертвом состоянии, что особо не оказывает сопротивления и даже тупо в автобус нет ни сил, ни тактики сыграть
Ответ raulka
Круто считать лучшим матч где соперник в настолько мертвом состоянии, что особо не оказывает сопротивления и даже тупо в автобус нет ни сил, ни тактики сыграть
Любая команда играет на столько хорошо, на сколько хорошо ей дает играть соперник
Ответ Николай Шкляев
Любая команда играет на столько хорошо, на сколько хорошо ей дает играть соперник
Ага, тоже самое может сказать и Сочи в игре с ЦСКА - о чем и речь что команда мертвая
Лучший матч сезона - игра в Краснодаре в первом круге. По уровню сопротивления несопоставима. Там Краснодар играл весь матч вдесятяром. Сперцяна не было на поле совсем.
ЦСКА разобран и плюс к этому без половины лидеров играл! В первом круге зенит еле отскочил за счёт левого пеналя! Так что гордиться нечем Гена!
В Зените многое, если не все зависит от бразильцев. Есть у них настрой, они дают результат, а вот с этим как-раз и проблемы, чтобы настрой был всегда...
Семак топарь неистовый
С нами разобранными Гена вы провели лучшую игру😂😂
Похвально😂😂
🔴🔵
У нас на бровке человек стоит,смотрит футбол и подсчитывает 😂😂
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» снова стал фаворитом на титул РПЛ. Петербуржцы на 2 очка опережают «Краснодар», у которого матч в запасе
3 мая, 07:29
Орлов про 1 гол Гонду за ЦСКА в 9 играх РПЛ: «Поэтому Семак его и отпустил. Обратный пример — Дивеев. Он все лучше и лучше!»
3 мая, 07:15
«Зенит» перевернул с ЦСКА – 0:1 в 3:1 за полчаса. Вцепились в «Краснодар»
2 мая, 23:35
Дивеев о голе ЦСКА: «Поспорил с Тимощуком перед игрой на 50 отжиманий. Я говорил, что забью, он согласился и проиграл. Теперь будет отжиматься»
2 мая, 19:57
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
через 1 минуту
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
1 минуту назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
11 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
13 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
37 минут назадФото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
37 минут назад
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
47 минут назад
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
50 минут назад
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
52 минуты назад
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
18 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
27 минут назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
33 минуты назадВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
41 минуту назад
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
У «Арсенала» 3 сухие победы и ничья в последних 4 матчах
сегодня, 21:05
«Атлетико» 10 лет не выходит в финал ЛЧ. Клуб трижды уступал в решающих матчах и никогда не брал трофей
сегодня, 20:56
Хавбек «Тоттенхэма» Симонс перенес операцию на колене после разрыва «крестов»
сегодня, 20:43
Рекомендуем