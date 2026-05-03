Семак не видит улучшения судейства в РПЛ: «Только ухудшение»

Семак о судействе в РПЛ: вижу только ухудшение.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак заявил о снижении уровня судейства в Мир РПЛ .

В матче 28-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1. Сине-бело-голубые набрали 62 очка и занимают первое место в таблице Мир РПЛ, на два очка опережая «Краснодар», имеющий матч в запасе.

– Вы видите улучшение судейства? Генсек РФС Максим Митрофанов говорит об этом.

– Нет. Только ухудшение.

– Почему так?

– Разные мнения, наверное. Не знаю, – сказал Семак.