Семак не видит улучшения судейства в РПЛ: «Только ухудшение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о снижении уровня судейства в Мир РПЛ.

В матче 28-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1. Сине-бело-голубые набрали 62 очка и занимают первое место в таблице Мир РПЛ, на два очка опережая «Краснодар», имеющий матч в запасе.

– Вы видите улучшение судейства? Генсек РФС Максим Митрофанов говорит об этом.

– Нет. Только ухудшение.

– Почему так?

– Разные мнения, наверное. Не знаю, – сказал Семак.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
53 комментария
Никто кроме красноварцев не видит никаких улучшений это 100% факт

Отмажича в отставку
Мокрого под суд
Судя потому как в их пользу свистят, им действительно не на что жаловаться. Как сказал Мусаев- "они все герои" :)
Верно, судейство стало безоговорочно в пользу клуба, идущего ко второму титулу подряд. Как спартаковец подтверждаю.
Вчера на удивление хорошо арбитр судил, но правды ради и команды не создавали проблем. ЦСКА спасибо за честную игру, излишней грубости не было. Единственный момент, по которому у меня был вопрос – захват Соболева в штрафной ЦСКА, когда игрок его свалил. На Кордобе бы поставили пенальти 100%, а тут нет
Соболев - не Кордоба. Понимать надо)
Да, тоже подумал, что на Кордобе бы точно поставили такой) Хотя по идее, такие и должны ставить.
Только Мажич, Митрофанов и Алаев видят улучшение
Алаев хотя бы говорит про эту проблему. Эти двое никогда.
...и ФК Краснодар...
Судейство стало хуже , после того , как судейский корпус почему то решил , что он в состоянии выставлять какие то планки дозволенного в играх ! При этом, они сами с этими планками и не справляются , где команды откровенно психуют в конце , а то начинают заводиться и уже в середине игры …. Встречаются команды , одна атакует , вторая защищается , при этом использую тактику мелкого фола , и вот царь судья , почему то решил , что он имеет право не свистеть мелкий фол и не давать желтые карточки даже по совокупности нарушений , когда их от одного игрока очень много … По сути , этот судья выдал нехилое преимущество одной из команд , где вторая начинает психовать , грубить и получать карточки одну за одной … И таких матчей в каждом туре не мало …. Это кстати очень хорошо прослеживается в играх с Краснодаром , где они срывая атаки соперника постоянно провоцирую , аппелируют к арбитру и мелко фолят всей командой….. И судьи очень часто на это закрывают глаза , как и на провокации , как и на разговоры того же Кордобы …. Ну а про удаление того же Педро , после просмотра ВАР , я вообще молчу , и это игра за 6 очков была … От судей просят свистеть то что видят на поле , не придумывая своих трактовок . А то с рукой Дивеева , это просто … Гет ни одного повтора , где было бы видно , что мяч вообще попал ему в пальцы , изменил направление ))) Игрок выпрыгивает , по этому рука вверху ( а можно прыгать без рук ), мяч попадает в руку с расстояния меньше метра рикошетом от игрока Локомотива , где мяч не меняет направления от якобы попадания в руку , не летит в створ ворот , не летит к игроку Локомотива , Дивеев мяч не видит ( у него голова в другую сторону повернута ), и это пенальти…. Потому что судья так решил , это вообще что ? Они сами запутались в своих трактовках и линиях судейства , и все это потому , что Мажич не справляется …. И вопрос , мы тут за лимит , за налог на иностранных тренеров, но у нас самым скандальным корпусом управляет легионер , серьезно ?
Трудно заметить то, чего нет. О каком улучшении можно говорить, после судейских ошибок и скандалов практически в каждом туре.
Карася забанить навсегда он 20 лет жизнь всем отравляет!
Когда будет единые правила для всех без трактовок моментов.ВАР свистит только по 100% моментам.Судья сам должен принимать решение.Если он доверяет ВАР то это должно наказываться.
Непонятно, про какие клубы говорил Митрофанов. Все публично говорят о недовольстве.
Улучшение судейства видит только Мусаев.
Вот здесь с Семаком надо согласиться на все 100...
