  • Матч «СКА Хабаровск» против «Уфы» отменен. Команда из Башкортостана не смогла вылететь на игру из-за угрозы БПЛА
Матч «СКА Хабаровск» против «Уфы» перенесен.

Матч 32-го тура Лиги PARI между «СКА Хабаровск» и «Уфой» перенесен в связи с неприбытием команды гостей.

Игра должна была начаться в 10:00 по московскому времени. Сообщалось, что «Уфа» не смогла вылететь в Хабаровск.

«Футбольный клуб «Уфа» прислал в наш адрес письмо о том, что не сможет прибыть на матч, который должен состояться в Хабаровске 3 мая. По информации из письма, команда не смогла в запланированное время вылететь в Новосибирск (и далее в Хабаровск) из-за перекрытия в Уфе воздушного пространства и приостановки авиаперевозок в связи с угрозой БПЛА.

Таким образом, 3 мая игра «СКА-Хабаровск» – «Уфа» не состоится. Дальнейшие решения по этому матчу находятся в компетенции соответствующих органов Российского футбольного союза и Футбольной национальной лиги», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы «СКА Хабаровск».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
Будет лютая несправедливость если им технарь влепят
Ответ made in Leningrad
А за что они предупредили , что не смогут прилететь.
Давайте давайте технарь. Нам очки нужны
Давайте проведём в России чемпионат Европы.
Почему армия не может обеспечить безопасность граждан ?
«Уфе» засчитано техническое поражение от СКА. Команда не смогла вылететь в Хабаровск из-за угрозы БПЛА
