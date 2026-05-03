  • Директор «Пари НН» о назначении Гаранина: «Стилистически он подходит под то, что делал Шпилевский. Не хотим вставать в пятерку защитников и отпинываться, как было раньше»
Директор «Пари НН» о назначении Гаранина: «Стилистически он подходит под то, что делал Шпилевский. Не хотим вставать в пятерку защитников и отпинываться, как было раньше»

Гендиректор «Пари НН» Виталий Карасев прокомментировал назначение Вадима Гаранина на пост тренера вместо уволенного Алексея Шпилевского.

После 27 матчей нижегородцы занимают в Мир РПЛ 15‑е место.

— Почему главным тренером назначили именно Гаранина?

— Стилистически он подходит под то, что делал Алексей Николаевич. Мы не хотим вставать в пятерку защитников и отпинываться, как было раньше.

— Есть ли у него лицензия PRO?

— Да.

— Будет ли он работать и в следующем сезоне?

— Мы сейчас договорились со всем тренерским штабом, что играем пять игр [с учетом возможных стыков].

— Вы уверены, что команда выйдет в стыки?

— Приложим все усилия для этого. Дальше садимся и общаемся с тренером и его штабом. Человек рискнул, но больше он доверился [спортивному директору Антону] Евменову. Нужна эмоциональная встряска, — сказал Карасев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Зачем тогда менять? Если разницы нет
Видел инфу, что спортдир и Гаранин - друзья
Ответ fedor2026turin
Видел инфу, что спортдир и Гаранин - друзья
так на это даже тут в последнем абзаце намекается, что тут видеть то
Ответ fedor2026turin
Видел инфу, что спортдир и Гаранин - друзья
Лучшие, по Енисею ещё. Евменов его из ПФЛ позвал а потом опять принял когда из Сочи выгнали через пол сезона попытки поиграть в РПЛ. И вот опять зовёт, как только назначили спорт.диром НН
Правильно , дали Шпилевскому зарплату на уровне ТоП 5 тренеров , состав для игры бей беги , попросили футбол который не потянет этот состав , и гордо вылетите в первую лигу … гениально… и Балтика , играет в силовой , и может еще медали зацепить ))) гениальные ребята в руководстве клуба … Пари наверно в шоке от такого )
ну вот с первого же матча так и сделали, встали в пятëрку защитников и отпинывались на ноль в атаке, и как обычно хотя бы парочку пропустили. вот уж действительно сохранили стиль Шпилевского 😁
У Пари сегодня в Грозном Ахмат, дома ЦСКА и в Казани Рубин. Играть с ними в открытый футбол, ну удачи. Можно поздравить с ФНЛ. Вообще Пари проще в медиалигу заявиться, тренера уже взяли😂.
в пердиве с таким составом будут играть в атаку
Не могли вы Шпилевского оставить с его зарплатой для игр в ФНЛ, а Гаранин не откажется там поработать за небольшие деньги.
Вы хотите играть в открытый футбол со всеми?! А соответствующие игроки у вас есть, чтобы не получать при этом полную кошелку в ответ?! )) Вам нужен стиль (при том, что команда идет в зоне вылета за три тура до финиша!) или результат, тем более в такой аховой ситуации?! )) По-моему, они там в Пари НН все больные на голову, а губернатору пофиг. )
