Директор «Пари НН» о назначении Гаранина: «Стилистически он подходит под то, что делал Шпилевский. Не хотим вставать в пятерку защитников и отпинываться, как было раньше»
Гендиректор «Пари НН» Виталий Карасев прокомментировал назначение Вадима Гаранина на пост тренера вместо уволенного Алексея Шпилевского.
После 27 матчей нижегородцы занимают в Мир РПЛ 15‑е место.
— Почему главным тренером назначили именно Гаранина?
— Стилистически он подходит под то, что делал Алексей Николаевич. Мы не хотим вставать в пятерку защитников и отпинываться, как было раньше.
— Есть ли у него лицензия PRO?
— Да.
— Будет ли он работать и в следующем сезоне?
— Мы сейчас договорились со всем тренерским штабом, что играем пять игр [с учетом возможных стыков].
— Вы уверены, что команда выйдет в стыки?
— Приложим все усилия для этого. Дальше садимся и общаемся с тренером и его штабом. Человек рискнул, но больше он доверился [спортивному директору Антону] Евменову. Нужна эмоциональная встряска, — сказал Карасев.