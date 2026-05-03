Дркушич о Нино: «Все бы хотели, чтобы он остался в «Зените». Очень полезный игрок»
Защитник «Зенита» Ванья Дркушич хочет, чтобы его партнер по обороне Нино остался в петербургском клубе.
Сообщалось, что на бразильца претендует «Палмейрас».
«Обсуждал ли я с Нино его будущее в клубе? Нет, я не обсуждал с ним это. Конечно, я бы хотел, чтобы он остался в клубе. Он очень полезный игрок для нашей команды.
Думаю, все бы хотели, чтобы он остался в «Зените», – сказал Дркушич.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
