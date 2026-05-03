36

«Интер» победил «Парму» (2:0) благодаря голам Тюрама и Мхитаряна и выиграл скудетто

«Интер» победил «Парму» – 2:0.

«Интер» обыграл «Парму» (2:0) в 35-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Маркус Тюрам открыл счет на первой добавленной к первому тайму минуте, его гол стал победным. Генрих Мхитарян отличился на 80-й.

«Интер» стал чемпионом Италии благодаря этому результату.

Серия А Италия. 35 тур
3 мая 18:45, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Интер
Завершен
2 - 0
2.02xG0.45
Логотип гостевой команды
Парма
Матч окончен
Барелла   Фраттези
89’
85’
Валери   Карбони
  Мхитарян
80’
75’
Бернабе   Соренсен
75’
Стрефецца   Альмквист
67’
Кейта   Ордоньес
67’
Пеллегрино   Эльфеге
Бастони   Карлос Аугусто
67’
Зелиньски   Мхитарян
67’
М. Тюрам   Мартинес
66’
Зелиньски
64’
Эспозито   Бонни
46’
2тайм
Перерыв
  М. Тюрам
45’
+1’
Интер
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Думфрис, Эспозито, М. Тюрам
Запасные: М. Тюрам, Жозеп Мартинес, Чалханоглу, Кокки, Диуф, Луис Энрике, Москони, Бастони, Барелла, де Врей, Зелиньски, Эспозито, Ди Дженнаро, Ачерби, Дармиан
1тайм
Парма:
Судзуки, Ндиайе, Тройло, Чиркати, Валери, Кейта, Николусси-Кавилья, Бернабе, Дель Прато, Пеллегрино, Стрефецца
Запасные: Бернабе, Корви, Ринальди, Валенти, Бричги, Эстевес, Ористанио, Валери, Кейта, Пеллегрино, Стрефецца, Ондрейка
Подробнее

Таблица Чемпионата Италии

Статистика Чемпионата Италии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoПарма
онлайны
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoМаркус Тюрам
logoГенрих Мхитарян
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
FORZA INTER!!!!
Самый лучший из армян это Генрих Мхитарян! Я бы его подписал бв ещё на один год. Несмотря на возраст вездн успевает. И опыт у него огромный.
Думаю сегодня Интер в спокойной обстановке дома оформит скудетто
Всех Интеристов с чемпионством! В этом сезоне на игры чемпионата не попал, но зато дважды был на играх ЛЧ :)
Ответ Sanan1908
Всех Интеристов с чемпионством! В этом сезоне на игры чемпионата не попал, но зато дважды был на играх ЛЧ :)
а я впервые сьездил на Интер - в феврале на матч с Сассуоло и в марте на дерби - хорошие эмоции, несмотря на то что дерби в итоге проиграли. атмосфера в Италии на играх просто огонь) культура боления там возможно лучшая в мире.
Ответ Edward XVII
а я впервые сьездил на Интер - в феврале на матч с Сассуоло и в марте на дерби - хорошие эмоции, несмотря на то что дерби в итоге проиграли. атмосфера в Италии на играх просто огонь) культура боления там возможно лучшая в мире.
Немецкая культура боления поспорит с этим заявлением!)
Всех с победой!!! И с чемпионством!!!! Еще конечно не конец сезона,впереди финал кубка Италии,тоже не маловажный трофей будет в копилку Интера,но тем не менее!!!
Заслуженное скудетто,пусть может где-то и что-то не получалось,но Интер достоин в этом сезоне быть чемпионом!!!! Еще раз всех поздравляю уважаемые фанаты,болельщики и любители итальянского футбола,кто следит!)))
Ответ Inter93
Всех с победой!!! И с чемпионством!!!! Еще конечно не конец сезона,впереди финал кубка Италии,тоже не маловажный трофей будет в копилку Интера,но тем не менее!!! Заслуженное скудетто,пусть может где-то и что-то не получалось,но Интер достоин в этом сезоне быть чемпионом!!!! Еще раз всех поздравляю уважаемые фанаты,болельщики и любители итальянского футбола,кто следит!)))
С победой комрад!)))
вот тебе и Киву, вот тебе и физрук.... Сразу же в первый сезон скудетто, а может ещё и дабл - вместе с кубком! 🏆🇮🇹
Интер с возвращением Скудетто 🇮🇹🏆
всех интеристов с Победой!!! 🇮🇹🏆 Siamo noi, siamo noi, I campioni dell’Italia siamo noi!!!
Генрих, лебединая песня! 🖤💙
Тюрам после возвращения из сборной просто зверь
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
32 минуты назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
35 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
45 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
47 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
6 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
17 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
20 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
34 минуты назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
52 минуты назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем