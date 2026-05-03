«Интер» победил «Парму» (2:0) благодаря голам Тюрама и Мхитаряна и выиграл скудетто

«Интер» победил «Парму» – 2:0.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Маркус Тюрам открыл счет на первой добавленной к первому тайму минуте, его гол стал победным. Генрих Мхитарян отличился на 80-й.

«Интер» стал чемпионом Италии благодаря этому результату.

