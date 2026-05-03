Орлов про 1 гол Гонду за ЦСКА в 9 играх РПЛ: «Поэтому Семак его и отпустил. Обратный пример — Дивеев. Он все лучше и лучше!»
Комментатор Геннадий Орлов считает, что от обмена Игоря Дивеева на Лусиано Гонду «Зенит» выиграл больше, чем ЦСКА.
Накануне петербургский клуб победил армейцев (3:1) в Мир РПЛ. В 9 матчах лиги за красно-синих на счету Гонду один гол.
«Обмен Дивеева на Лусиано наделал немало шума. И в ЦСКА были уверены, что точно выиграют от этой сделки. Но что получилось? Лусиано совершенно не убеждает. Да, заработал пенальти. Но в остальном-то? Растворился на поле...
Первые полгода в «Зените» провел действительно ярко, много забивал. Потом Семак перестал ставить его в состав, и аргентинец, по всей видимости, оказался не готов к статусу игрока ротации. Снизил к себе требования, не тренировался в полную силу. Одним словом, запустил себя. Парень просто потерялся... И не может себя найти. Так бывает. Опустил руки. Поэтому Семак его и отпустил, отказался от услуг этого форварда.
Обратный пример — Дивеев. Он все лучше и лучше! Очень сильное приобретение. Если помните, я сразу сказал, что в «Зенит» переходит лучший защитник с российским паспортом. И Игорь быстро влился в игру команды Семака.
Не только эффективно подключается вперед, но и сам здорово начинает атаки. Эти его длинные передачи, как правило, точны, доходят до адресатов. А сколько диагоналей? Их явно прежде не хватало питерцам. А какая самоотдача! В одном эпизоде успел вернуться, и выбить мяч из-под ноги Поповича. Потрясающий КПД! Просто молодец», — сказал Орлов.
Можете кидать в меня камни,но Соболев,например, наверняка на тренировках показывал такое желание и характер что Семак его продолжал ставить-ну,в итоге результаты пошли, уж то что почти все его голы очень важные были в матчах где он их забивал отрицать точно глупо.
Когда только пришел, хороший уровень показывал !
В следующем сезоне форму наберет- заиграет
Дивеева продать даже за 10, кроме как в Зенит, будет сложно, а Гонду легко можно продать заграницу. Нужно только его реанимировать.