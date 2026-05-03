  Орлов про 1 гол Гонду за ЦСКА в 9 играх РПЛ: «Поэтому Семак его и отпустил. Обратный пример — Дивеев. Он все лучше и лучше!»
Орлов про 1 гол Гонду за ЦСКА в 9 играх РПЛ: «Поэтому Семак его и отпустил. Обратный пример — Дивеев. Он все лучше и лучше!»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что от обмена Игоря Дивеева на Лусиано Гонду «Зенит» выиграл больше, чем ЦСКА.

Накануне петербургский клуб победил армейцев (3:1) в Мир РПЛ. В 9 матчах лиги за красно-синих на счету Гонду один гол.

«Обмен Дивеева на Лусиано наделал немало шума. И в ЦСКА были уверены, что точно выиграют от этой сделки. Но что получилось? Лусиано совершенно не убеждает. Да, заработал пенальти. Но в остальном-то? Растворился на поле...

Первые полгода в «Зените» провел действительно ярко, много забивал. Потом Семак перестал ставить его в состав, и аргентинец, по всей видимости, оказался не готов к статусу игрока ротации. Снизил к себе требования, не тренировался в полную силу. Одним словом, запустил себя. Парень просто потерялся... И не может себя найти. Так бывает. Опустил руки. Поэтому Семак его и отпустил, отказался от услуг этого форварда.

Обратный пример — Дивеев. Он все лучше и лучше! Очень сильное приобретение. Если помните, я сразу сказал, что в «Зенит» переходит лучший защитник с российским паспортом. И Игорь быстро влился в игру команды Семака. 

Не только эффективно подключается вперед, но и сам здорово начинает атаки. Эти его длинные передачи, как правило, точны, доходят до адресатов. А сколько диагоналей? Их явно прежде не хватало питерцам. А какая самоотдача! В одном эпизоде успел вернуться, и выбить мяч из-под ноги Поповича. Потрясающий КПД! Просто молодец», — сказал Орлов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Да это сразу было понятно, что идиотский со стороны ЦСКА трансфер. Отдать лучшего центрального защитника
Комментарий скрыт
Не знаю кому это было понятно заранее, да пока выглядит как выигрыш Зенита в лотерею, очень хорошо действует Дивеев
Гонду за зенит перестал забивать,как только начал Семак его мариновать и ставить эксперименты,а потом пришлось отпустить.То что Гонду более классный игрок чем Соболев,в этом нет сомнений.Что касаемо Дивеева,то зенит с таким составом и без него должен становиться чемпионом.
Не очень ясно во всей этой схеме что мешает ему свой класс показывать,в ЦСКА то он не сидит на лавке
У ЦСКА нет рядом с ним таких исполнителей как в зените,более классных.Вчера он сам пытался что то сделать в одиночку,но он не Месси.Соболев же тоже плохо играл за зенит,но Семак дождался когда его прорвет,почему Гонду не надо давать шанс а Соболеву надо?
Зенит в этой сделки выиграл , факт. А зимняя трансферная компания цска провальная
Мне кажется что Лусиано сел на лавку Зенита потому что после очень яркого старта на тренировках,видимо начал филонить. Поэтому и в старт стал попадать кто то другой, а когда Лусиано выпускали -ну,не было заметно что он прям выгрызает и бьётся. Возможно у него что то с психологией.
Можете кидать в меня камни,но Соболев,например, наверняка на тренировках показывал такое желание и характер что Семак его продолжал ставить-ну,в итоге результаты пошли, уж то что почти все его голы очень важные были в матчах где он их забивал отрицать точно глупо.
Тот кто его отдал преступник! Гнать его из клуба ну или их!
Я , как болельщик зенита верю в Лусиано !
Когда только пришел, хороший уровень показывал !
В следующем сезоне форму наберет- заиграет
Зенит с маленькой буквы, а Лусиано с большой , не стыдно ?
дмитрий теплов не горячитесь
В этом обмене ЦСКА преследовал чисто меркантильные цели в ущерб результату.
Дивеева продать даже за 10, кроме как в Зенит, будет сложно, а Гонду легко можно продать заграницу. Нужно только его реанимировать.
Это точно трансфер для продажи?
Это гуманитарная помощь из Москвы для борьбы к краснодарской выскочкой
А что тут обсуждать, разве кто то может считать иначе? Не ерничать, а по факту. Один приносит пользу команде, другой не может себя найти, теряет мяч. Как будет дальше - посмотрим, скоро новый сезон)
Много ума не нужно что бы лучшего российского защитника подписать, тут возможности нужны. А у Гонду только фамилия яркая. Тут Семака и не спрашивали.
Челестини про обмен Дивеева на Гонду: «Это не было ошибкой, нынешний ЦСКА лучше осеннего. Да, команда не функционирует так, как в первые полгода, но она стала сильнее»
2 мая, 20:03
Семак об обмене Гонду на Дивеева: «Зенит» приобрел игрока, который нам нужен. Лусиано первый сезон провел прекрасно, а во втором не идет – и все. Иногда надо сменить атмосферу»
2 мая, 19:51
Дивеев считает, что «Зенит» выиграл от обмена с ЦСКА: «Если смотреть по таблице – да»
23 апреля, 20:22
