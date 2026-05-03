Альваро Арбелоа: «Всегда буду защищать игроков «Реала», поскольку знаю: я в их руках»
Тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что всегда будет защищать игроков команды.
- Вы разочарованы кем-либо из своих игроков?
– Конечно, нет. Я публично защищаю их и буду продолжать это делать, поскольку знаю: я в их руках. Также потому, что я вижу в их исполнении изо дня в день, вижу самоотдачу, они всегда стараются выкладываться по полной.
Считаю, что именно так должен поступать тренер. С большинством из них у меня довольно откровенные взаимоотношения. Мы много говорим наедине, и я считаю так: все, что нужно решить, должно оставаться между нами. Пока я занимаю эту должность, я всегда буду защищать их», – сказал Арбелоа.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Реала»
Реал будет рвать и метать чтоб официально не требовали от них коридор.
Как же Император и Вини в коридоре то стоять будут😀😀
Символично ещё что матч в Каталонии, там тепло, не то что в Мадриде -14⁰😀
Также про Себальеса: я беру только тех кто соответствует уровню
Господи, какой же лицемерный конус.
Карвахаль, Асенсио - аналогично
Алонсо, Анчелотти боялись конфликтов с игроками. Арбелоа - лев
Все и так уже знают, что там рулят игроки, а Перес просто папа малыша Винисиуса и исполняет любой его каприз.