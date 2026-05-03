28

Альваро Арбелоа: «Всегда буду защищать игроков «Реала», поскольку знаю: я в их руках»

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что всегда будет защищать игроков команды.

- Вы разочарованы кем-либо из своих игроков?

– Конечно, нет. Я публично защищаю их и буду продолжать это делать, поскольку знаю: я в их руках. Также потому, что я вижу в их исполнении изо дня в день, вижу самоотдачу, они всегда стараются выкладываться по полной.

Считаю, что именно так должен поступать тренер. С большинством из них у меня довольно откровенные взаимоотношения. Мы много говорим наедине, и я считаю так: все, что нужно решить, должно оставаться между нами. Пока я занимаю эту должность, я всегда буду защищать их», – сказал Арбелоа.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Реала»
28 комментариев
Вот здесь, не в бровь, а в глаз, Альваро, ты полностью в их руках и по-моему тебе это нравится, кстати к сегодняшнему матчу горячие пирожки и булочки ты уже приготовил и надеюсь собственными руками с любовью к Вини и остальным)
Ответ Alex.K71
Сегодня решается судьба чемпионского коридора.
Реал будет рвать и метать чтоб официально не требовали от них коридор.

Как же Император и Вини в коридоре то стоять будут😀😀

Символично ещё что матч в Каталонии, там тепло, не то что в Мадриде -14⁰😀
Очередная концовка сезона, и снова мои любимые разговоры про чемпионский коридор 😂
Также потому, что я вижу в их исполнении изо дня в день, вижу самоотдачу, они всегда стараются выкладываться по полной

Также про Себальеса: я беру только тех кто соответствует уровню
Господи, какой же лицемерный конус.
И где лицемерие с Себальосом? Человек получает травму каждый месяц на протяжении карьеры в Реале. Был выбран Питарч, который справился с Бенфикой и Сити
Карвахаль, Асенсио - аналогично
Алонсо, Анчелотти боялись конфликтов с игроками. Арбелоа - лев
Альваро, если тебя взяли в заложники- моргни два раза!
Вот я не вижу ничего зазорного в "чемпионский коридоре" - не сможете победить в сегодняшем матче, значит будьте любезны выстраиваться в две шеренги и аплодировать чемпионам, выходящим на поле перед матчем☝️
Я видел словесный дриблинг Арбелоа
Это просто позор. Дно пробито. Интересно, этому персонажу самому ни капельки не противно от той дичи, которую он несет ежедневно? Какой нормальный тренер, да вообще просто тренер станет нести вот такую ахинею на публику? Игроком был главным позорником в истории Мадрида и футбола, так еще и тренером останется главным позорищем и пятном в истории Реала. Хотя другого от такого противного, лицемерного персонажа даже не ожидаешь.
Барса предлагает 2 варианта и довел до 14 очков на опережение. ( другого выбора нет ) Хочешь чемпионский коридор , сыграй вничью с эспаньелом. Другой вариант оформление чемпионство в очной встречи. И то и другое вариант не очень хороший.
Прям вижу, как Арбелоа поёт Мбаппе в раздевалке песню Анутина/Варум "Послушай всё в твоих руках, и даже я"
Арбелоа хватит пробивать дно. Хотя, может Арбелоа и прав. Одно дело догадываться, строить версии, а тут главный говорит открыто.
Все и так уже знают, что там рулят игроки, а Перес просто папа малыша Винисиуса и исполняет любой его каприз.
в какойта момент даже хочется чтобы эти позорники встали в колидоре за свой сезон который просрали 🤬 и переса вткнулбы туда
