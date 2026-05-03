Альваро Арбелоа: «Всегда буду защищать игроков «Реала», поскольку знаю: я в их руках»

Альваро Арбелоа: всегда буду защищать игроков «Реала».

- Вы разочарованы кем-либо из своих игроков?

– Конечно, нет. Я публично защищаю их и буду продолжать это делать, поскольку знаю: я в их руках. Также потому, что я вижу в их исполнении изо дня в день, вижу самоотдачу, они всегда стараются выкладываться по полной.

Считаю, что именно так должен поступать тренер. С большинством из них у меня довольно откровенные взаимоотношения. Мы много говорим наедине, и я считаю так: все, что нужно решить, должно оставаться между нами. Пока я занимаю эту должность, я всегда буду защищать их», – сказал Арбелоа.