«Сочи» обыграл «Оренбург» благодаря хет-трику Кравцова – 3:1

«Сочи» победил «Оренбург».

«Сочи» обыграл «Оренбург» (3:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на Олимпийском стадионе «Фишт».

Кирилл Кравцов сделал хет-трик, забив на 7-й, 33-й и 67-й минутах. Алешандре Жезус забил на 69-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 28 тур
3 мая 11:30, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
3 - 1
1.48xG1.29
Оренбург
Дегтев
90’
+5’
Кравцов   Коваленко
90’
+2’
Мухин   Корнеев
90’
+2’
Ильин   Мелешин
90’
+2’
82’
Томпсон   Эль Махрауи
Игнатов   Васильев
78’
72’
Болотов   Квеквескири
69’
  Жезус
  Кравцов
67’
64’
Гузина   Жезус
Заика
59’
46’
Иващенко   Голыбин
46’
Гюрлюк   Пуэбла
2тайм
Перерыв
Волков
39’
  Кравцов
33’
Ежов   Зиньковский
32’
  Кравцов
7’
Сочи
Дегтев, Литвинов, Алвес, Волков, Магаль, Кравцов, Мухин, Заика, Игнатов, Ежов, Ильин
Запасные: Ежов, Дюпин, Сантос, Барт, Федоров, Кравцов, Мухин, Силев, Игнатов, Ильин, Аттийят-алла, Камано
1тайм
Оренбург:
Овсянников, Хотулев, Паласиос, Иващенко, Кантеро, Болотов, Кейрос, Муфи, Гюрлюк, Томпсон, Гузина
Запасные: Рудаков, Савельев, Иващенко, Ведерников, Поройков, Болотов, Гюрлюк, Гузина, Касимов, Ценов, Аванесян, Томпсон
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Очень красивые голы Кравцов сотворил, впечатлил...
Когда узнал, что тебя хочет подписать Локомотив.
А где этот Сочи был раньше??!!
Ну у кого как.у кого весной как у Сочи а у кого осееью как у цска
Осинькин поработал и дал результат. Из паспортистов снова лепит какую-то команду). Его бы в Локо попробовать, там деревья местные посильнее будут.
Кравцов-Красавчик!
Кирилл сегодня в ударе! ⚽⚽
Чуть не покер от Кравцова!
Что творит Сочи, а? Круто конечно.
Отсочили Оренбург! С очередной победой Сочи! Будет круто добраться до стыков!
Человек 100 на стадион хоть пришли?
Как деградировал Зиньковский!
А ведь Шава всегда говорил Семаку, что Кравцов вполне дорос до основы Зенита.
