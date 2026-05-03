Галактионов об уходе Баринова: «У «Локо» была боевая единица – харизматичный человек, лидер внутри коллектива»

Галактионов об уходе Баринова: у «Локо» была боевая единица, лидер внутри коллектива.

Тренер «Локомотива » Михаил Галактионов рассказал, насколько повлиял на красно-зеленых уход зимой хавбека Дмитрия Баринова в ЦСКА .

— Насколько выше вы оцените шансы команды побороться за титул с «Краснодаром» и «Зените», если бы остался Баринов?

— Мое отношение к Диме очень теплое. Его решение надо принять, понять, и надо двигаться дальше. Мы сейчас не берем качество игры, берем харизматичного человека, лидера, который был внутри коллектива — такая боевая единица у нас была.

И самое главное — мы за много матчей до окончания осенней части перестроились на другую схему, это давало результат. К сожалению, мы не можем к ней вернуться, потому что пока это не работает, — сказал Галактионов.