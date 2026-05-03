Галактионов об уходе Баринова: «У «Локо» была боевая единица – харизматичный человек, лидер внутри коллектива»
Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, насколько повлиял на красно-зеленых уход зимой хавбека Дмитрия Баринова в ЦСКА.
— Насколько выше вы оцените шансы команды побороться за титул с «Краснодаром» и «Зените», если бы остался Баринов?
— Мое отношение к Диме очень теплое. Его решение надо принять, понять, и надо двигаться дальше. Мы сейчас не берем качество игры, берем харизматичного человека, лидера, который был внутри коллектива — такая боевая единица у нас была.
И самое главное — мы за много матчей до окончания осенней части перестроились на другую схему, это давало результат. К сожалению, мы не можем к ней вернуться, потому что пока это не работает, — сказал Галактионов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Проблема не в отборе, а в завершении, много владеют, часто атаку даже до удара не доводят - уж точно не к опорникам вопросы.