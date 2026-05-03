  • Галактионов об уходе Баринова: «У «Локо» была боевая единица – харизматичный человек, лидер внутри коллектива»
Галактионов об уходе Баринова: «У «Локо» была боевая единица – харизматичный человек, лидер внутри коллектива»

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, насколько повлиял на красно-зеленых уход зимой хавбека Дмитрия Баринова в ЦСКА.

— Насколько выше вы оцените шансы команды побороться за титул с «Краснодаром» и «Зените», если бы остался Баринов?

— Мое отношение к Диме очень теплое. Его решение надо принять, понять, и надо двигаться дальше. Мы сейчас не берем качество игры, берем харизматичного человека, лидера, который был внутри коллектива — такая боевая единица у нас была. 

И самое главное — мы за много матчей до окончания осенней части перестроились на другую схему, это давало результат. К сожалению, мы не можем к ней вернуться, потому что пока это не работает, — сказал Галактионов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
20 комментариев
Баринов - главная причина проблем паровозов в весенней части чемпионата. Его заменить по функционалу способен в нашем чемпионате только Глебов. Не думаю, что динамики станут за него держаться. Флаг в руки паровозам.
Ответ Kit244098
А в прошлые разы Баринов не играл, когда Локомотив проваливал весну и вылетал из кубка от далеко не топовых команд?
Ответ Kit244098
По функционалу его прекрасно заменили Карпукас и Пруцев. Невнимательно следите, Баринов уже в конце 2025 года НЕ играл "шестёрку", его ММГ подвинул ближе к атаке (оттого и результативность Баринова увеличилась, по сравнению с его обычным сезоном). Так же сейчас Карпукас и Пруцев в отборе работают.
Проблема не в отборе, а в завершении, много владеют, часто атаку даже до удара не доводят - уж точно не к опорникам вопросы.
Задурили человеку голову. Никто не выиграл от идиотского перехода.
Ответ Кино Музыка
Никто ему ничего не дурил. Он шёл за деньгами, он получил деньги. Его карман выиграл.
Ответ Кино Музыка
Дивеев начал забивать, Зенит довольный, Баринов стал по богаче
«Мы сейчас не берем качество игры» - видимо армейцы тоже не берут качество игры Димы. Пока и правда плохо, к сожалению для ЦСКА. Но может раскроется с новым ГТ и засияет
Не согласен, что главная, да и давал он только характер команде. Главная - это отсутствие хорошего форвада. Локо норм мячи доводит до штрафной, но Воробьев или Комличенко могут только на подыгрыше, а зарешать в штрафной слабоваты.
