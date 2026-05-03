«Бенфика» после удаления Отаменди в игре с «Фамаликаном»: «Приз лучшему игроку матча вручается арбитру»

«Бенфика» высмеяла работу судьи Густаву Коррейи в матче с «Фамаликаном».

«Бенфика» назвала судью Густаву Коррейю лучшим игроком матча чемпионата Португалии с «Фамаликаном » (2:2), после которого лиссабонцы лишились шансов на титул.

На 55-й минуте игры защитник «Бенфики» Николас Отаменди получил прямую красную карточку.

«Бенфика » вручает приз лучшему игроку матча арбитру Густаву Коррейе и его бригаде», – говорится в сообщении «орлов».