«Бенфика» после удаления Отаменди в игре с «Фамаликаном»: «Приз лучшему игроку матча вручается арбитру»
«Бенфика» высмеяла работу судьи Густаву Коррейи в матче с «Фамаликаном».
«Бенфика» назвала судью Густаву Коррейю лучшим игроком матча чемпионата Португалии с «Фамаликаном» (2:2), после которого лиссабонцы лишились шансов на титул.
На 55-й минуте игры защитник «Бенфики» Николас Отаменди получил прямую красную карточку.
«Бенфика» вручает приз лучшему игроку матча арбитру Густаву Коррейе и его бригаде», – говорится в сообщении «орлов».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт «Бенфики» в Х
Арбитр для вас лохов,добавил 15 минут в конце,комментатор на ВК ржал с этого момента,не 8 или 9,а 15 минут.
Команда Моуриньо в равном составе еле создает моменты что спрашивать в не равных с них. А то что судья начудил это да не дать пенальти в первом тайме за чистейшый игру рукой и при этом посмотрел вар и не дал все видели пенальти а он ослеп. А так смотря на игру Фамаликана не вольно думаешь как это Команда находиться на 5 месте
Позор слабакам и Моуринью лично! Спустить в унитаз такой матч!!!
