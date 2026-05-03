  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о Венделе и Киммихе: «Если брать карьеру и уровень, на котором играет немец, сравнение будет не в пользу бразильца»
3

Семак о Венделе и Киммихе: «Если брать карьеру и уровень, на котором играет немец, сравнение будет не в пользу бразильца»

Семак о Венделе и Киммихе: если брать карьеру и уровень, сравнение не в пользу бразильца.

Тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил полузащитника сине-бело-голубых Вендела и хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха.

— Один из экспертов сравнил Вендела с Киммихом в пользу игрока «Зенита». Уместно ли такое сравнение? И кого Вендел напоминает по типажу из топовых игроков?

— Это немного разные игроки, их не совсем корректно сравнивать. Важно понимать, по каким критериям это делать. Вендел — игрок, который хорошо двигается с мячом, может на ведении разогнать атаку. 

У Киммиха шикарнейший пас. Это разные качества. И тот, и другой — прекрасные футболисты, просто с разными сильными сторонами. Вендел играет в «Зените», а Киммих — в «Баварии» и сборной Германии.

Конечно, можно проводить определенные параллели, говорить, что у Вендела есть талант и невероятные качества. Но если брать карьеру и уровень, на котором играет Киммих, то сравнение будет не в пользу Вендела. При этом это никак не принижает его талант и игровые качества. Все же я уже говорил, что он может играть практически в любой команде, — сказал Семак.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?53997 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoВендел
logoЙозуа Киммих
logoБавария
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoбундеслига Германия
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Богданыч очень аккуратно ответил. Но при этом по факту
Вы еще Леброна со Шведом сравните
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бразильский канал будет показывать матчи РПЛ: «Это шанс увидеть Луиса Энрике и Дугласа, которые могут сыграть на ЧМ. В «Зените» есть и другие звезды – Нино, Джон Джон и Вендел»
30 апреля, 13:02
Орлов о «Зените»: «Только Вендел улыбается во время матча, все остальные как будто повинность отбывают. Ребята почему-то не получают удовольствия от процесса»
27 апреля, 13:06
Ахметов о том, что Вендел «не умеет считать, писать и читать»: «Семак в шутку это сказал. Все он умеет! Просто так, что ли, переподписывает контракты на большие суммы»
27 апреля, 12:13
Рекомендуем
Главные новости
«Жота умер, пока-пока» скандировали около пяти фанатов «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем»
8 минут назад
«Зенит навсегда» – сериал о столетней истории петербургского клуба. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
11 минут назадРеклама
Фанаты «Эспаньола» называли Винисиуса «дураком», а Хиля Мансано – «сукиным сыном» во время матча с «Реалом». Ла Лига подала жалобу
19 минут назад
Робиньо возмущен стычкой Неймара с его сыном. Сидящий в тюрьме экс-форвард требует наказать капитана «Сантоса» и опубликовать видеозапись конфликта
20 минут назад
Гуренко о тренере для «Локо»: «Игнашевич, Евсеев, Лоськов – тот, для кого клуб не пустой звук. Галактионов не добился максимальных результатов»
33 минуты назад
Гвардиол интересен «Реалу». «Ман Сити» предлагает защитнику новый контракт (Jutarnji List)
34 минуты назад
Артета об ответной игре с «Атлетико» в 1/2 финала ЛЧ: «Арсенал» работал 20 лет, чтобы снова оказаться в таком положении. Очень хотим выиграть и выйти в финал»
40 минут назад
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Арсенал» принимает «Атлетико». Дьокереш, Альварес, Райс, Гризманн играют. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
«Локо» о слухах про Галактионова в ЦСКА: «Тренер лично это опроверг, но новости продолжили выходить. У него договор на три года. Команда борется за тройку, и ей как никогда нужна поддержка»
54 минуты назад
Юрий Семин: «Хочется увидеть в ЦСКА тренера высокого уровня. А какой он будет: российский, испанский или малазийский – мне безразлично»
54 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Мадуро узнал о вылете «Барсы» из ЛЧ от сына. Задержанный властями США президент Венесуэлы отреагировал: «Черт возьми, это дерьмово»
37 секунд назад
Педро об отношении судей к «Зениту»: «Сами видите, что порой происходит»
14 минут назад
Губернатор Федорищев опроверг слова Дзюбы о том, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ: «У команды большое будущее»
20 минут назад
Директор «Атлетико» Алемани о фейерверках возле отеля команды: «Это оказывает противоположный эффект, мотивирует нас еще больше. Уверены, что пройдем в финал ЛЧ»
31 минуту назад
Силкин о Кокорине: «Может усилить любой клуб РПЛ – но захочет ли? Ему может быть лень, он уже делает все вполсилы. Но мне бы хотелось, чтобы Саша закончил свои похождения и вернулся домой»
46 минут назад
Ву о переходе в «Спартак»: «Должен был уйти из «Ренна». Получил красную и не совладал с нервами в раздевалке, разбил двумя руками стекло. Поднялся шум, меня обвиняли в порче имиджа клуба»
59 минут назад
Румменигге об игроках «Баварии» перед «ПСЖ»: «Они как «Три мушкетера» – один за всех, и все за одного, уже забили более 80 голов на «Альянц Арене» в этом сезоне»
сегодня, 18:37
Кавазашвили о Дмитриеве: «Он не хуже некоторых легионеров, за которых заплатили огромные деньги. Если придерживаться принципа, что иностранцы принесут нам лафу, то уже прошли времена Петра I»
сегодня, 18:15
Хасан Салихамиджич: «Бавария» пройдет «ПСЖ». Нам не нужно вести 3:0 к перерыву – мы сделаем это благодаря нашим сильным сторонам в конце матча»
сегодня, 18:10
Каземиро о Неймаре на ЧМ-2026: «Эта тема раздражает. Ему уже никому ничего не надо доказывать»
сегодня, 18:09
Рекомендуем