Семак о Венделе и Киммихе: «Если брать карьеру и уровень, на котором играет немец, сравнение будет не в пользу бразильца»

Семак о Венделе и Киммихе: если брать карьеру и уровень, сравнение не в пользу бразильца.

Тренер «Зенита » Сергей Семак сравнил полузащитника сине-бело-голубых Вендела и хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха .

— Один из экспертов сравнил Вендела с Киммихом в пользу игрока «Зенита». Уместно ли такое сравнение? И кого Вендел напоминает по типажу из топовых игроков?

— Это немного разные игроки, их не совсем корректно сравнивать. Важно понимать, по каким критериям это делать. Вендел — игрок, который хорошо двигается с мячом, может на ведении разогнать атаку.

У Киммиха шикарнейший пас. Это разные качества. И тот, и другой — прекрасные футболисты, просто с разными сильными сторонами. Вендел играет в «Зените», а Киммих — в «Баварии» и сборной Германии.

Конечно, можно проводить определенные параллели, говорить, что у Вендела есть талант и невероятные качества. Но если брать карьеру и уровень, на котором играет Киммих, то сравнение будет не в пользу Вендела. При этом это никак не принижает его талант и игровые качества. Все же я уже говорил, что он может играть практически в любой команде, — сказал Семак.