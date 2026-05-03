  • Миранчук сделал 2 передачи в матче с «Монреалем». У хавбека «Атланты» 6+2 в 12 играх сезона
Хавбек «Атланты» Алексей Миранчук сделал две голевые передачи в матче МЛС с «Монреалем» (3:1).

Всего в 12 играх сезона на счету россиянина 6 мячей и 2 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАлексей Миранчук
logoМЛС
logoАтланта Юнайтед
logoМонреаль Импэкт
красавчик Миранчук, в относительно слабой команде берет на себя новую для себя роль лидера, тащит их! хотя бы здесь хочется увидеть Лешу в лидерах по набранным очкам! думаю, если без травм за сезон может набрать все 20, талант у парня всегда был
по именам там топ-3 МЛС, но тренер никакущий и защиты нет. у них уже сейчас призрачные шансы на плов. но Миранчук прибавил, это да.
а ещё он капитан команды, #####.
Валить ему надо от туда
Леха, так держать!
Даже Миранчук очки набирает против Монреаля, а Кучеров не может в последних играх)
