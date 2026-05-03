Миранчук сделал 2 передачи в матче с «Монреалем». У хавбека «Атланты» 6+2 в 12 играх сезона

Хавбек «Атланты » Алексей Миранчук сделал две голевые передачи в матче МЛС с «Монреалем » (3:1).

Всего в 12 играх сезона на счету россиянина 6 мячей и 2 ассиста.