Челестини про 1 гол Гонду за ЦСКА в 9 играх РПЛ: «Ждем большего, но по самоотдаче и желанию никаких претензий»

Челестини про 1 гол Гонду за ЦСКА в 9 играх РПЛ: ждем большего.

Тренер ЦСКА Фабио Челестини рассчитывает, что Лусиано Гонду будет забивать больше.

На счету форварда 1 гол за армейцев в 9 матчах Мир РПЛ .

— Насколько довольны спустя полгода игрой Лусиано? Есть к нему претензии?

— Нет, он замечательный человек и игрок. Полностью отдает себя на тренировках. Получается ли у него, второй момент. Очевидно, что ждем от него большего. Но по части самоотдачи и желания к нему никаких претензий, – сказал Челестини.