  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Челестини про 1 гол Гонду за ЦСКА в 9 играх РПЛ: «Ждем большего, но по самоотдаче и желанию никаких претензий»
10

Челестини про 1 гол Гонду за ЦСКА в 9 играх РПЛ: «Ждем большего, но по самоотдаче и желанию никаких претензий»

Челестини про 1 гол Гонду за ЦСКА в 9 играх РПЛ: ждем большего.

Тренер ЦСКА Фабио Челестини рассчитывает, что Лусиано Гонду будет забивать больше.

На счету форварда 1 гол за армейцев в 9 матчах Мир РПЛ.

— Насколько довольны спустя полгода игрой Лусиано? Есть к нему претензии?

— Нет, он замечательный человек и игрок. Полностью отдает себя на тренировках. Получается ли у него, второй момент. Очевидно, что ждем от него большего. Но по части самоотдачи и желания к нему никаких претензий, – сказал Челестини.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛусиано Гонду
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
еще пара матчей и уже ждать не будешь
Ответ M@xiMir
еще пара матчей и уже ждать не будешь
Думаю один матч - Спартак отправит его в Валенсию.
Челестини думал , что умнее всех .. Зенит отдал спокойно Лусиано , потом отдал Козлова в Краснодар , Краснодар отдал спокойно в ЦСКА прям посередине сборов …
Аналогично было и в Зените. Вроде старается, а результата нет. В старте выходит и вообще теряется, с замены еще что-то делал
Бывают му#аки в клеточку , бывают в полосочку . А Челестини му#ак сплошной !
Ждун. Ждать будете до морковкина заговения. Ведь Гонду просто футболист достаточно низкого уровня, и всё на этом. Не дождетесь, вкратце.
По телевизору,из-за бугра будешь смотреть и ждать гола от него.
В Зените тоже не было претензий к Гонду в запасе
А мы долго будем делать вид, что не замечаем, что позиция правого вингера, мягко говоря, не для него? Скорость, выносливость, навесы, прострелы, дриблинг, отработка в защите - Лусиано же всю карьеру этим и славился, да? Зачем нам его ставить ЦФ, куда его собственно и брали и где он и играл? Есть же Мусаев! А потом удивляемся, что нападение буксовать начало!!! Хм, странные дела...🤔
Пуговицы прешпандоренны намертво ..лретензий нет.. СТАРАЕТСЯ но не может Масло на маргарин обменял!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Челестини про обмен Дивеева на Гонду: «Это не было ошибкой, нынешний ЦСКА лучше осеннего. Да, команда не функционирует так, как в первые полгода, но она стала сильнее»
2 мая, 20:03
Семак об обмене Гонду на Дивеева: «Зенит» приобрел игрока, который нам нужен. Лусиано первый сезон провел прекрасно, а во втором не идет – и все. Иногда надо сменить атмосферу»
2 мая, 19:51
У Гонду одно голевое действие в 9 матчах за ЦСКА в РПЛ
2 мая, 18:54
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
29 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
32 минуты назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
42 минуты назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
44 минуты назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
3 минуты назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
14 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
17 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
31 минуту назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
49 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
58 минут назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем