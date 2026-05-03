Челестини про 1 гол Гонду за ЦСКА в 9 играх РПЛ: «Ждем большего, но по самоотдаче и желанию никаких претензий»
— Насколько довольны спустя полгода игрой Лусиано? Есть к нему претензии?
— Нет, он замечательный человек и игрок. Полностью отдает себя на тренировках. Получается ли у него, второй момент. Очевидно, что ждем от него большего. Но по части самоотдачи и желания к нему никаких претензий, – сказал Челестини.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
10 комментариев
еще пара матчей и уже ждать не будешь
Думаю один матч - Спартак отправит его в Валенсию.
Челестини думал , что умнее всех .. Зенит отдал спокойно Лусиано , потом отдал Козлова в Краснодар , Краснодар отдал спокойно в ЦСКА прям посередине сборов …
Аналогично было и в Зените. Вроде старается, а результата нет. В старте выходит и вообще теряется, с замены еще что-то делал
Бывают му#аки в клеточку , бывают в полосочку . А Челестини му#ак сплошной !
Ждун. Ждать будете до морковкина заговения. Ведь Гонду просто футболист достаточно низкого уровня, и всё на этом. Не дождетесь, вкратце.
По телевизору,из-за бугра будешь смотреть и ждать гола от него.
В Зените тоже не было претензий к Гонду в запасе
А мы долго будем делать вид, что не замечаем, что позиция правого вингера, мягко говоря, не для него? Скорость, выносливость, навесы, прострелы, дриблинг, отработка в защите - Лусиано же всю карьеру этим и славился, да? Зачем нам его ставить ЦФ, куда его собственно и брали и где он и играл? Есть же Мусаев! А потом удивляемся, что нападение буксовать начало!!! Хм, странные дела...🤔
Пуговицы прешпандоренны намертво ..лретензий нет.. СТАРАЕТСЯ но не может Масло на маргарин обменял!
