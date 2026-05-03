Альба про 2:1: «Сработали все замены «Ростова». В Махачкале победить тяжело»

Альба о 2:1 с «Махачкалой»: сработали все замены «Ростова».

Тренер «Ростова » Джонатан Альба оценил победу над махачкалинским «Динамо» (2:1) в Мир РПЛ .

«Важная победа для нашей команды. Много работали на этой неделе. Во втором тайме сработали все замены. В Махачкале обыграть «Динамо » тяжело. До этого мы здесь не побеждали, но сегодня получилось.

У соперника хорошая команды, но мы набрали три очка — продолжаем дальше», — сказал Альба.