Месси забил 906-й гол за карьеру – «Орландо». У Роналду 970 мячей
Лионель Месси забил 906-й гол за карьеру.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол и отдал результативный пас в матче МЛС с «Орландо Сити» (3:4).
Теперь на счету 38-летнего аргентинца 906 мячей за карьеру. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 – за сборную Аргентины, 86 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Месси отдал 408 результативных передач.
В 9 играх текущего сезона МЛС на счету форварда 8 голов и 1 ассист.
Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 970 мячей за карьеру.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
То что Криро дойдет до 1000 голов более-менее очевидно, помешать может только травма. Даже если уйдёт из СА, любой португальский или почти любой американский клуб оторвёт легенду с руками и там доколотит остаток
По поводу Лео есть вопросы. Не факт, что хватит сил доиграть ещё года три-четыре до 1000
Интрига от +- 40-летних легенд футбола
Это, конечно, крутой уровень противостояния длиною, по итогу, почти в двадцать лет🔥
Я понимаю задачи выиграть ЛЧ, ЧМ, ЗМ на худой конец, но числа ради чисел...
Но это не про этих двоих, они все возможные почти рекорды уже переписали
1 тайм: 10-1
2 тайм: 0-8
..и так вся остальная статистика.
Наверняка забыли, что матч из 2-х таймов.
как там статистика по голам головой? или ее неудобно выкладывать?
Своим уровнем заслужили.