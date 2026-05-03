Месси забил 906-й гол за карьеру – «Орландо». У Роналду 970 мячей

Лионель Месси забил 906-й гол за карьеру.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол и отдал результативный пас в матче МЛС с «Орландо Сити» (3:4).

Теперь на счету 38-летнего аргентинца 906 мячей за карьеру. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 – за сборную Аргентины, 86 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Месси отдал 408 результативных передач. 

В 9 играх текущего сезона МЛС на счету форварда 8 голов и 1 ассист.

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 970 мячей за карьеру.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Месси свой гол забил и передачу отдал! Статистика чумовая и 1314 очков в сумме за 1151 матч в карьере, он первый с большим отрывом!
А при чем тут Роналду? Я про его статистику не пишу, разве, что за бесконечные пенальти, которые ему ставят! Для примера Марадона, Роналдо - зубастик и Месси на троих пробили 189 пенальти за всю карьеру, один Роналду 216 и здесь он с огромным отрывом первый - надо признать) Что касается чумовой статистики Месси, ну так, если человек идёт первым по гол + пас и сейчас за 1151 матч имеет 906 + 408 =1 314 очков! Он лидер с большим отрывом от Криштиану у которого 970 + 261 =1 231 очко за 1317 матчей, то есть на 166 матчей Криш сыграл игр больше, чем Лео! Без пенальти Месси 793 мяча, у Роналду 787, не забываем про разрыв в 166 игр… Ну разве он не номер 1 с чумовой статистикой, по сравнению с другими, это официальные данные и в чем я не прав?)
Месси - легенда
ты хейтер Месси, Величайшего надо бы уважать.
Криша по голам скорее всего не догонит.
Если захочет погнаться-догонит
Он не играет ради статистики личной
Старички держат интригу даже на пенсии
То что Криро дойдет до 1000 голов более-менее очевидно, помешать может только травма. Даже если уйдёт из СА, любой португальский или почти любой американский клуб оторвёт легенду с руками и там доколотит остаток
По поводу Лео есть вопросы. Не факт, что хватит сил доиграть ещё года три-четыре до 1000
Интрига от +- 40-летних легенд футбола
Это, конечно, крутой уровень противостояния длиною, по итогу, почти в двадцать лет🔥
А в чëм смысл абстрактных чисел? 1000 или 980, что меняется?

Я понимаю задачи выиграть ЛЧ, ЧМ, ЗМ на худой конец, но числа ради чисел...
Рекорд, след в истории

Но это не про этих двоих, они все возможные почти рекорды уже переписали
Забавно, вели 3:0 и влетели одной из худших команд лиги 3:4 :)
скорее закономерно, а не забавно. даже коментировать то что произошло не хочется.
Удары в створ:
1 тайм: 10-1
2 тайм: 0-8
..и так вся остальная статистика.
Наверняка забыли, что матч из 2-х таймов.
Опять из-за пределов штрафной, кто-нибудь больше него забивал из-за пределов штрафной? Вроде нет. МЛС это конечно далеко не в топе лиг, поэтому предстоящей ЧМ будет настоящим last dance, последние матчи на высшем уровне
Нет, конечно. 107 годов из-за штрафной, и это не считая 71 штрафного удара.
годов или лет? тысяч или сотен?
как там статистика по голам головой? или ее неудобно выкладывать?
906+408 за 1151 матч. Разбудите когда появится кто-то кто сможет сделать процентов 70 от этого
проснись, ты обо..., ну сам почувствуешь
в таком случае у тебя и заснуть не получится. Уже все сделано и больше.
Лео — это про эстетику футбола. И он играюче набил почти столько же, сколько кто-то шакалил десятилетиями. Остальное неважно. Если что, у Ромарио вроде 1000 голов как минимум :)
У Месси только за сборную без малого половина голов от всех забита а товарняках, у Рона голов в товарняках лишь одна шестая от всех забитых за сборную. Ситуация с голами за клубы очень похожая. Абсолютно очевидно кто играючи нашакалил голов. 🤣🤣🤣
116 против 143 за сборные, при том учитывая что уровня мальт, лихтенштейнов и люксембургов в латинской америке команд нет, все в разы выше, а в товарняках, тоже зависит с кем.
Защита у Майми это конечно сюрреализм)
как и нападение
Нападение своё дело сделали) особенно когда игрок забивает, из-за пределов штрафной, можно сказать создал гол из ничего) а вот защита не удержала результат)
Будет эпично если и Роналду и Месси забьют больше 1000+ голов.
Своим уровнем заслужили.
еще более эпичнее будет если Роналду забьет, а Месси нет.
