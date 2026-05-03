Месси забил 906-й гол за карьеру – «Орландо». У Роналду 970 мячей

Лионель Месси забил 906-й гол за карьеру.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол и отдал результативный пас в матче МЛС с «Орландо Сити » (3:4).

Теперь на счету 38-летнего аргентинца 906 мячей за карьеру. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 – за сборную Аргентины, 86 – за «Интер Майами » и 32 – за «ПСЖ». Также Месси отдал 408 результативных передач.

В 9 играх текущего сезона МЛС на счету форварда 8 голов и 1 ассист.

Криштиану Роналду , выступающий за «Аль-Наср», забил 970 мячей за карьеру.