«Омония» в 22-й раз стала чемпионом Кипра. Больше побед только у АПОЭЛ

«Омония» – чемпион Кипра сезона-2025/26.

В субботу клуб из Никосии обыграл «Арис» Александра Кокорина (3:0) и досрочно оформил чемпионство за 4 тура до конца.

Для «Омонии» это 22-й чемпионский титул и первый с 2021 года. Больше только у АПОЭЛ (29).