«Омония» в 22-й раз стала чемпионом Кипра. Больше побед только у АПОЭЛ
«Омония» выиграла чемпионат Кипра.
«Омония» – чемпион Кипра сезона-2025/26.
В субботу клуб из Никосии обыграл «Арис» Александра Кокорина (3:0) и досрочно оформил чемпионство за 4 тура до конца.
Для «Омонии» это 22-й чемпионский титул и первый с 2021 года. Больше только у АПОЭЛ (29).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wikipedia
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Кокорина же свой юбилей на подходе - 12 мая ровно год с момента последнего голевого действия😆😁💪🏆
У Кокорина же свой юбилей на подходе - 12 мая ровно год с момента последнего голевого действия😆😁💪🏆
Конечно
Конечно
Отмечать будешь?😁
Клуб Савина остался в вышке получается?
Клуб Савина остался в вышке получается?
Нет ещё,там до конца 4 тура и вроде 5 очей отрыв от зоны вылета.Но по игре,особенно дома,команда должна без проблем сохранить прописку
Спасибо🤝🏾
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем