«Левски» стал чемпионом Болгарии. Прервалась серия «Лудогорца» из 14 титулов подряд

«Левски» – чемпион Болгарии сезона-2025/26.

Клуб прервал серию «Лудогорца» из 14 титулов подряд.

Для «Левски» это первое чемпионство с 2009 года. По общему количеству трофеев их опережает только софийский ЦСКА – 31 против 27. У «Лудогорца» 14 трофеев.

«Левски» обеспечил себе чемпионство после победы над софийским ЦСКА (1:0) в субботу.