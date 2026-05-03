  «Левски» стал чемпионом Болгарии. Прервалась серия «Лудогорца» из 14 титулов подряд
«Левски» стал чемпионом Болгарии. Прервалась серия «Лудогорца» из 14 титулов подряд

«Левски» прервал чемпионскую серию «Лудогорца» в Болгарии.

«Левски» – чемпион Болгарии сезона-2025/26. 

Клуб прервал серию «Лудогорца» из 14 титулов подряд.

Для «Левски» это первое чемпионство с 2009 года. По общему количеству трофеев их опережает только софийский ЦСКА – 31 против 27. У «Лудогорца» 14 трофеев. 

«Левски» обеспечил себе чемпионство после победы над софийским ЦСКА (1:0) в субботу. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wikipedia
Сабах чемпион Азербайджана
Левски чемпион Болгарии
Хартс лидирует в чемпионате Шотландии
Тоттенхэм в зоне вылета в АПЛ
Вольфсбург в зоне вылета в Бундеслиге
Севилья в зоне вылета в Ла Лиге

Полный список аномалий
Ответ S. A.
У Хартс ничего не получится и у ТТХ тоже , но есть нюанс ))
Ответ S. A.
В Швейцарии Тун очень близок чтобы впервые в своей 128 летней истории выиграть чемп.В Венгрии Пакш в одном шаге от первой в 74 летней истории клуба победы в лиге и прерыванию 7 летней гегемонии Ференцвароша😇
Неожиданно) И разнообразнее
Ответ Александр Бажанов
Раньше и довольно долгое время, команда из братской Болгарии называлась ,, Левски Спартак ‘’ !
То есть я сейчас написал : Спартак - Чемпион !
И никто не будет смеяться )
Ответ OldRedWhite
Они давно выдавили из себя раба).
14 подряд, ппц
Ответ PUYOL5
К тому же, Лудогорец взял чемпионство сразу после выхода из низшего дивизона.
Это как если бы Краснодар брал бы все сезоны РПЛ с 2012 года
Ответ PUYOL5
Даже ФК "Аркадаг" курит в сторонке
Лишить Лудогорец 15 очков за это
Лудогорец говорит Левски: теперь закупки арабских мешков м американских идиотов - твои страхи
Ничего себе... Так у нас еще терпимо, оказывается..
Получается, что теперь Левски будут наказывать вместо Лудогорца...☝️😜
Ответ Футбол, хоккей итд
Nuu, vseqda est Rabotnicki i Steaua😁
По интриге это практически как бундеслига за то же время.
