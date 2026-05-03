«Барселона» набрала 88 очков в Ла Лиге после 34 туров – это повторение рекорда чемпионата

«Барселона» повторила рекорд Ла Лиги по очкам после 34 туров.

«Барселона» повторила рекорд Ла Лиги по числу набранных очков после 34 туров.

Команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Осасуну» со счетом 2:1 и лидирует в турнирной таблице – на ее счету 88 баллов.

«Барселона » в третий раз набрала столько очков после после 34 проведенных матчей в чемпионате Испании – ранее ей это удавалось в сезонах-2010/11 и 2012/13. То же самое сделал «Реал » в сезоне-2011/12.

Ни одна команда в истории турнира не набирала больше 88 баллов за 34 игры.