«Барселона» набрала 88 очков в Ла Лиге после 34 туров – это повторение рекорда чемпионата
Команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Осасуну» со счетом 2:1 и лидирует в турнирной таблице – на ее счету 88 баллов.
«Барселона» в третий раз набрала столько очков после после 34 проведенных матчей в чемпионате Испании – ранее ей это удавалось в сезонах-2010/11 и 2012/13. То же самое сделал «Реал» в сезоне-2011/12.
Ни одна команда в истории турнира не набирала больше 88 баллов за 34 игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Педро Мартина
Флик вывел Барселону на крейсерские обороты )
Еще интересно, где судья надыбал аж целых 8 добавленных минут )))
Решворд сегодня отлично вошел в игру, как и Феран в принципе.
Барсу с трудовой победой!
Команда в миллиметре от титула чемпиона Испании!
Этот раз ценнее тем что многое благодаря воспитанникам