Флик после 2:1 с «Осасуной»: «Барса» сделала свою работу. Что будет завтра, уже не в наших руках. Отпразднуем победу в Ла Лиге, когда это произойдет»

Флик после 2:1 с «Осасуной»: отпразднуем победу в Ла Лиге, когда это произойдет.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Осасуной» в 34-м туре Ла Лиги (2:1).

Каталонцы станут чемпионами в случае потери очков «Реалом» в матче с «Эспаньолом» в воскресенье.

«Игроки празднуют. Я рад за команду и за клуб. Матч был очень сложным, особенно в первом тайме. Мы хотели победить здесь. В концовке встречи мы хорошо оборонялись.

В первой половине мы тоже контролировали игру, но во втором тайме – лучше. Выход де Йонга был связан с желтой карточкой Гави, а Рэшфорд вышел, чтобы добавить скорости игре.

Сегодня мы сделали свою работу – это самое главное. То, что произойдет завтра, уже не в наших руках. Победу в турнире всегда отмечают – будь то завтра или на следующей неделе. Отпразднуем, когда это произойдет. Сейчас нам остается ждать», – сказал Флик в эфире DAZN.