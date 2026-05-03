  • Флик после 2:1 с «Осасуной»: «Барса» сделала свою работу. Что будет завтра, уже не в наших руках. Отпразднуем победу в Ла Лиге, когда это произойдет»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Осасуной» в 34-м туре Ла Лиги (2:1). 

Каталонцы станут чемпионами в случае потери очков «Реалом» в матче с «Эспаньолом» в воскресенье. 

«Игроки празднуют. Я рад за команду и за клуб. Матч был очень сложным, особенно в первом тайме. Мы хотели победить здесь. В концовке встречи мы хорошо оборонялись.

В первой половине мы тоже контролировали игру, но во втором тайме – лучше. Выход де Йонга был связан с желтой карточкой Гави, а Рэшфорд вышел, чтобы добавить скорости игре.

Сегодня мы сделали свою работу – это самое главное. То, что произойдет завтра, уже не в наших руках. Победу в турнире всегда отмечают – будь то завтра или на следующей неделе. Отпразднуем, когда это произойдет. Сейчас нам остается ждать», – сказал Флик в эфире DAZN.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Спасибо Флику за такую Барсу и эти победы! Не всегда получается то, чтобы хотелось, но немец прекрасно делает свою работу и он молодец, что Барса играет в такой красивый, активный, комбинационный и продуктивный футбол, за что и любят этот клуб по всему миру)
Адекватнейший человек,как же радует что именно Ханс-Дитер Флик наш тренер и идейный лидер
Флик гениально выстроил все что можно было сотворить из молодых парней и пенсионеров . Нашел баланс !!! Еще бы пару топовых игроков , и не известно кто бы играл в финале ЛЧ . А так сложно противостоять командам с триллионами денег . Ну хоть Реал приземлил ) Точнее спустил с небес на землю !!! Браво тренеру , и команда старается
Хорош Флик!Заменами вновь перевернул игру. Надо красиво завершить чемпионат победой над Реалом и именно в матче с мадридцами официально оформить золотые медали.
Было бы сверх гениальным завоевания Чемпионского титула!
Великолепный сезон в исполнении маэстро. Браво и спасибо!
Спасибо деду за победу
