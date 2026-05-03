  • Моуринью не выигрывает трофеев 4 года. «Бенфика» не станет чемпионом Португалии, хотя не проиграла ни одного матча в лиге
Сегодня «Бенфика», которую возглавляет 63-летний тренер, лишилась шансов на победу в чемпионате Португалии – титул завоевал «Порту». При этом «орлы» пока не потерпели ни одного поражения в лиге – на их счету 22 победы и 10 ничьих. 

Моуринью не выиграл ни одного трофея с 2022 года – тогда «Рома» под руководством португальского специалиста выиграла Лигу конференций.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
А, это точно заявка на Реал, идеально впишется, и продолжит бестрофейную королевскую серию
Заяцволк
😂 сколько там ЛЧ
Да, за 9 сезонов один третьесортный трофей, это отличная рекомендация для реала. Как раз там и справит 10-й юбилейный!
В Реал Мадрид этого товарища
Их как раз отсутствие трофеев особо не страшит
отнюдь. в Шанхай его.
Надеюсь уйдет в Реал, и объявит Виннисиуса предателем
Заберёт Престианни своей правой рукой
Интересно, кто нибудь еще, не выигрывал чемпионат не потерпев поражения?!
Была про это новость уже
Перуджа в Италии в 1979 году
Жозе больше не гарантия побед, как было когда-то. Но ниже определенной планки его клубы все равно не падают.
Возьмем ту же Англию, полноценные сезоны.
МЮ 16-17, 17-18: 69 и 81 очко. После ухода САФа это топ1 и топ5 результаты. За почти 15 лет)
Челси 13-14, 14-15: 82 и 87 очков. После Анчелотти (09-10) это топ2 и топ3 результаты. за 16 лет! Лучше только один-единственный сезон у Конте. Тухель, Боаш, Ди Маттео, Мареска, Поттер и тд. не осилили такие результаты.
Тоттенхэм.. Тут ни одного полного сезона, но лучше шпоры после него не стали. 1 сезон с Конте и дальше по нисходящей.
Рома - финал ЛЕ, победа в ЛК, но по очкам все ровно что до него, что после.
Фенер и Бенфику не рассматриваю даже - это несерьезно.
Получается, что ничего ужасного с карьерой Жозе и не происходит. Просто он стал обычным крепким тренером, каких десятки. Свою зарплату он вполне уравновешивает тем, что он по умолчанию пробуждает интерес СМИ, рекламы, болельщиков и привлекает игроков за счет своего авторитета.
titov-and-trubach
А кто гарантия ?
Венсан Компани , если только ))
Знать бы таких тренеров, которые всегда гарантируют победу...
Ни разу не проиграли и еще при этом умудрились отстать аж на 9 очков.
Из 10 можно было 5 выигрывать и 5 проигрывать .
И сейчас на 1 очко опережали бы ))
Убийство Ромы в финале ЛЕ 2023 до сих пор вызывает негодование
Не было там никакого убийства. Было по одному спорному эпизоду в штрафных обеих команд.
Ты был под чем-то?
Зе спешл секонд
Каждый третий матч вничью.
по старой тактике играет когда два очка за победу давали, дома победа, на выезде ничья и почти чемпион))))))
А может пора попробовать в РПЛ поработать, Жозе?
Рискованно. Манчини попробовал...
Да легко! Главное чтобы нашёлся тот, кто неустойку достойную выплатит. А жалкому жо всё равно где НЕ выигрывать трофеи :)
