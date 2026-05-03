Моуринью не выигрывает трофеев 4 года. «Бенфика» не станет чемпионом Португалии, хотя не проиграла ни одного матча в лиге

Жозе Моуринью не выигрывает трофеев 4 года.

Сегодня «Бенфика », которую возглавляет 63-летний тренер, лишилась шансов на победу в чемпионате Португалии – титул завоевал «Порту» . При этом «орлы» пока не потерпели ни одного поражения в лиге – на их счету 22 победы и 10 ничьих.

Моуринью не выиграл ни одного трофея с 2022 года – тогда «Рома» под руководством португальского специалиста выиграла Лигу конференций.