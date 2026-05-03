Моуринью не выигрывает трофеев 4 года. «Бенфика» не станет чемпионом Португалии, хотя не проиграла ни одного матча в лиге
Моуринью не выиграл ни одного трофея за 4 года.
Жозе Моуринью не выигрывает трофеев 4 года.
Сегодня «Бенфика», которую возглавляет 63-летний тренер, лишилась шансов на победу в чемпионате Португалии – титул завоевал «Порту». При этом «орлы» пока не потерпели ни одного поражения в лиге – на их счету 22 победы и 10 ничьих.
Моуринью не выиграл ни одного трофея с 2022 года – тогда «Рома» под руководством португальского специалиста выиграла Лигу конференций.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?52476 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
80 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Возьмем ту же Англию, полноценные сезоны.
МЮ 16-17, 17-18: 69 и 81 очко. После ухода САФа это топ1 и топ5 результаты. За почти 15 лет)
Челси 13-14, 14-15: 82 и 87 очков. После Анчелотти (09-10) это топ2 и топ3 результаты. за 16 лет! Лучше только один-единственный сезон у Конте. Тухель, Боаш, Ди Маттео, Мареска, Поттер и тд. не осилили такие результаты.
Тоттенхэм.. Тут ни одного полного сезона, но лучше шпоры после него не стали. 1 сезон с Конте и дальше по нисходящей.
Рома - финал ЛЕ, победа в ЛК, но по очкам все ровно что до него, что после.
Фенер и Бенфику не рассматриваю даже - это несерьезно.
Получается, что ничего ужасного с карьерой Жозе и не происходит. Просто он стал обычным крепким тренером, каких десятки. Свою зарплату он вполне уравновешивает тем, что он по умолчанию пробуждает интерес СМИ, рекламы, болельщиков и привлекает игроков за счет своего авторитета.
Венсан Компани , если только ))
И сейчас на 1 очко опережали бы ))