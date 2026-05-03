  «Порту» выиграл чемпионат Португалии в 31-й раз. Больше титулов только у «Бенфики» – 38
«Порту» выиграл чемпионат Португалии в 31-й раз. Больше титулов только у «Бенфики» – 38

Сегодня команда Франческо Фарьоли обыграла «Алверку» со счетом 1:0 в 32-м туре национального первенства и гарантировала себе 1-е место в турнирной таблице по итогам сезона. Она опережает идущую второй «Бенфику» на 9 очков за 2 тура до конца сезона. «Спортинг», которому осталось провести 3 матча, отстает на 12 баллов. 

«Порту» выиграл чемпионат страны в 31-й раз. Чаще чемпионом страны становилась только «Бенфика» – 38 раз. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Рад за Фариоли. Мужик таки исправился за прошлый год
Поздравляем Порто ) АВБ красавчик) хорошего тренера взял =)
Тут кто-то чуть ли не хату ставил, что Фариоли опять сольётся в концовке, хотя очевидно что с Аяксом просто несчастный случай произошёл и второй раз подряд такое не повторится
Ответ Great Again
Мне советовали после вылета из ЛЕ от лесников)
Абсолютно заслуженно, были стабильнее всего, хорошо поставленная командная игра
Короли Португалии!!!
Беднарек лучший игрок сезона однозначно!
Если бы ещё в финал кубка вышли,был бы вообще феерический сезон
