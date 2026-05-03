«Порту» выиграл чемпионат Португалии в 31-й раз. Больше титулов только у «Бенфики» – 38

«Порту» стал чемпионом Португалии.

Сегодня команда Франческо Фарьоли обыграла «Алверку» со счетом 1:0 в 32-м туре национального первенства и гарантировала себе 1-е место в турнирной таблице по итогам сезона. Она опережает идущую второй «Бенфику» на 9 очков за 2 тура до конца сезона. «Спортинг », которому осталось провести 3 матча, отстает на 12 баллов.

«Порту» выиграл чемпионат страны в 31-й раз. Чаще чемпионом страны становилась только «Бенфика » – 38 раз.