  • Челестини о переговорах с «Хетафе» и «Леванте»: «Не комментирую инсайды. Работа моего агента – с кем-то говорить. А я сосредоточен на том, чтобы завоевать трофей для ЦСКА»
Челестини не стал комментировать слухи о возможном уходе в другой клуб.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на слухи о возможном уходе в другой клуб.

Ранее сообщалось, что агенты швейцарского тренера ведут переговоры с «Хетафе» и «Леванте».

– Говорили, что к вам есть интерес со стороны «Хетафе» и «Леванте». Были контакты с испанскими клубами?

– Хороший инсайд. Я говорил, что не комментирую инсайды. Я работаю в ЦСКА. У меня контракт еще на год. Мне неинтересно, что говорят люди.

– Правдиво ли, что ваши представители прорабатывают варианты с другими клубами?

– Снова повторяю: я сосредоточен на работе здесь. Что делает мой представитель – другой момент, я не говорю с ним каждый день. Я сосредоточен на матче со «Спартаком» и на том, чтобы завоевать трофей для ЦСКА. Понятно, что работа моего представителя – с кем‑то говорить, мой агент говорит, и это подается как инсайд. Он может с кем‑то говорить, но я не думаю об этом.

– Ставите ли вы на следующий сезон в таком случае?

– Давайте говорить не о следующем годе, а о среде, – сказал Челестини после матча с «Зенитом» в 28-м туре Мир РПЛ (1:3).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Зимний кубок Матч тв 🏆
Осенью Челестини дарил надежду. Весною - безнадегу…
Тиджани Бабангида
Багаж Николича кончился
Нужно иметь агента как у Тодеско! И все будет в шоколаде!
Белоснежку оставь армейцам
Музыкант играет как умеет. Челестини коссвенно имеет отношение к плохой игре ЦСКА,т,к, не знает как сделать,чтобы играть лучше. Прямое отношение к неудачам имеет,тот кто нашел в Швейцарии второстепенного тренера, уволенного из команды середняка . Орешкин сделал все,чтобы плставить свою компетентность под сомнение. Какое отношение может иметь специалист в новациях к футболу без специального спортивного образования.
А у Адиева агент есть? Почему он не мог агента отправить на переговоры?
Агент может говорить с другими клубами только лишь с разрешения самого Челестини! Готовится к отъезду по окончании сезона, получив компенсацию (сам не уволится). Это очевидно.
Z-7478
Агент может говорить с кем угодно, когда угодно, а вот вступать непосредственно в переговоры, да, с разрешения
Значит, переговоры идут. Иначе сказал бы, что агенты тоже ни с кем не контактируют.
Добрый Мухомор
Он же понимает, что не вывозит, соответственно стелет соломку.
Так ведь трофей уже завоевал, Гондоу называется.
такие, как челестине - они не потопляемые. они блуждают по всему миру в поисках бабла (фабио - здесь, фабио - там). на сей раз нашёл бабло в россии. у нас же его пруд пруди (как, впрочем, и пенсионеров). рыба гниёт с головы - золотые слова!
