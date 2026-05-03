Челестини о переговорах с «Хетафе» и «Леванте»: «Не комментирую инсайды. Работа моего агента – с кем-то говорить. А я сосредоточен на том, чтобы завоевать трофей для ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на слухи о возможном уходе в другой клуб.

Ранее сообщалось , что агенты швейцарского тренера ведут переговоры с «Хетафе » и «Леванте ».

– Говорили, что к вам есть интерес со стороны «Хетафе» и «Леванте». Были контакты с испанскими клубами?

– Хороший инсайд. Я говорил, что не комментирую инсайды. Я работаю в ЦСКА. У меня контракт еще на год. Мне неинтересно, что говорят люди.

– Правдиво ли, что ваши представители прорабатывают варианты с другими клубами?

– Снова повторяю: я сосредоточен на работе здесь. Что делает мой представитель – другой момент, я не говорю с ним каждый день. Я сосредоточен на матче со «Спартаком » и на том, чтобы завоевать трофей для ЦСКА. Понятно, что работа моего представителя – с кем‑то говорить, мой агент говорит, и это подается как инсайд. Он может с кем‑то говорить, но я не думаю об этом.

– Ставите ли вы на следующий сезон в таком случае?

– Давайте говорить не о следующем годе, а о среде, – сказал Челестини после матча с «Зенитом » в 28-м туре Мир РПЛ (1:3).