Соболев после гола в матче с ЦСКА: «Нырял. Ныряю. И буду нырять!»

Нападающий «Зенита» Александра Соболев выложил пост в телеграм-канале после матча с ЦСКА (3:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

Форвард опубликовал видео своего гола в этом матче и написал: «Нырял. Ныряю. И буду нырять!» Александр забил головой, прыгнув за мячом после навеса Максима Глушенкова.

Мяч Соболева принес «Зениту» победу. У Александра 15 (12+3) очков в 36 матчах сезона.

Источник: телеграм-канал Александра Соболева
Последовательное развитие Зенита сквозь года: от "Бил, бью и буду бить" до "Нырял, ныряю и буду нырять".

Голосом Дроздова: "Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем!"
Ответ Adjusted
Комментарий скрыт
Ответ Далер Гайнеев
Комментарий скрыт
Я полон доброты, общительный
Заботлив к людям я и бдительный
А каждый человек мне как родной
Словно бы кардан в машине заднеприводной

Бывало, встречу я кого
И я немного удивлён с него
Он будто за Зенит больнул
Слегка внимательней взгляну...
Удивительный талант в момент триумфа иметь обосранный вид, прям даже не знаю с кем его сравнить.
Ответ БилльХансен
Дзюба
Ответ БилльХансен
Есть такая песня у одной не широко известной группы "Обосранный герой"".
Когда он свалит у болел Зенита будет праздник.
Ответ Vito74
Почему? Он принес по весне 12 очков, его голы являлись решающими, как и сегодня
Ответ Andrey Alexandrovich
Комментарий скрыт
Феерический дол....
абсолютно мерзкий тип
Какой же он мерзкий...Во что превратили клуб, от которого всегда веяло статью и достоинством...
Ответ Алексей Сид
Белка в рационе не хватает
Ответ Алексей Сид
Ох, по больному сейчас (
Самоирония идёт приятным людям, а когда ты творишь дичь и глумишься сам с себя, выглядит это жалко и нелепо
Нашел чем хвалиться
Ответ Великий Рукаку
Он же в нырке забил гол, об этом и речь. Не читайте одни заголовки.
Ответ Виталик Украинский
Зачем? Тут почти никто не смотрел матч, да даже обзор
Молодец. Самоирония признак развитой личности. Не все подростки 7 классов из комментариев еще до этого дошли) Некотрым же ЧСВ мешает перешагнуть и улыбнуться - лишь ненависти оскал к тому, кто посмел выделиться.
Ответ Эндрю81
Ой, да ну, какой тут ещё "ненависти оскал"?! Неумелая попытка выразить своё пренебрежение персонажу, да, но уж прям чтобы "ненависть".
А как защищали, как оправдавали все его выходки когда он был игроком Спартака? Уже забыли? А так да, не очень понятный персонаж.
Ответ Сергей Ганжа
В Зените его вообще понесло
Семак про Соболева: «Он как старался, так и старается, просто сейчас это превратилось в голы. Это заслуга его труда. Александр забил хороший мяч ЦСКА – умница»
2 мая, 19:10
Челестини про 1:3 с «Зенитом»: «ЦСКА пытался быть прагматичным при обороне. В перерыве сказали, что в первые 15 минут важно не пропустить, и нам забивают два гола в начале тайма…»
2 мая, 18:48
