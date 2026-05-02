Соболев после гола в матче с ЦСКА: «Нырял. Ныряю. И буду нырять!»

Соболев: Нырял. Ныряю. И буду нырять!.

Нападающий «Зенита » Александра Соболев выложил пост в телеграм-канале после матча с ЦСКА (3:1) в 28-м туре Мир РПЛ .

Форвард опубликовал видео своего гола в этом матче и написал: «Нырял. Ныряю. И буду нырять!» Александр забил головой, прыгнув за мячом после навеса Максима Глушенкова.

Мяч Соболева принес «Зениту» победу. У Александра 15 (12+3) очков в 36 матчах сезона.