Соболев после гола в матче с ЦСКА: «Нырял. Ныряю. И буду нырять!»
Нападающий «Зенита» Александра Соболев выложил пост в телеграм-канале после матча с ЦСКА (3:1) в 28-м туре Мир РПЛ.
Форвард опубликовал видео своего гола в этом матче и написал: «Нырял. Ныряю. И буду нырять!» Александр забил головой, прыгнув за мячом после навеса Максима Глушенкова.
Мяч Соболева принес «Зениту» победу. У Александра 15 (12+3) очков в 36 матчах сезона.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
