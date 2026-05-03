  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» станет чемпионом Испании в воскресенье, если «Реал» потеряет очки в игре с «Эспаньолом»
78

«Барселона» станет чемпионом Испании в воскресенье, если «Реал» потеряет очки в игре с «Эспаньолом»

«Барселона» может стать чемпионом в это воскресенье.

«Барселона» может стать чемпионом Испании уже в это воскресенье. 

В 34-м туре чемпионата Испании команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Осасуну» со счетом 2:1. Она опережает «Реал» на 14 очков, при этом у мадридского клуба есть игра в запасе. 

В воскресенье «сливочные» встретятся с «Эспаньолом». Если команда Альваро Арбелоа потеряет очки, «Барселона» станет обладателем трофея Ла Лиги. 

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?52475 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛа Лига
logoОсасуна
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЭспаньол
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Трудный выбор у сливочных - когда лучше оформить Барсе чемпионство.
Ответ Evgen Vynokurov
Трудный выбор у сливочных - когда лучше оформить Барсе чемпионство.
Перес конечно всех пепеиграл. С таким бюджетом, так обгадиться!!!
Ответ Evgen Vynokurov
Трудный выбор у сливочных - когда лучше оформить Барсе чемпионство.
Можно в этой и следующей игре выиграть Реалу.
Как же похорошел ветки Ла Лиги под конец сезона:) Один войд остался:))
Ответ rigobersong
Как же похорошел ветки Ла Лиги под конец сезона:) Один войд остался:))
Иногда ветер приносит Декстера
Ответ rigobersong
Как же похорошел ветки Ла Лиги под конец сезона:) Один войд остался:))
В семье не без войда
А кто то уже в октябре стал чемпионом
Ответ Tristan...
А кто то уже в октябре стал чемпионом
Эти празднования Реала после победы в ЭК - в копилку воспоминаний )
Ответ Кирилл
Эти празднования Реала после победы в ЭК - в копилку воспоминаний )
Это действительно было великолепно
Что пудов что маргариновые сольют игру и потом скажут что проиграли эль Класико потому что уже нет игрового смысла побеждать и важно поберечь всех своих маргариновых звёзд от травм перед ЧМ бла-бла
Ответ Руслан Хайбулов_1116485093
Что пудов что маргариновые сольют игру и потом скажут что проиграли эль Класико потому что уже нет игрового смысла побеждать и важно поберечь всех своих маргариновых звёзд от травм перед ЧМ бла-бла
Для Реала лучше будет чтобы Барса с ними стала чемпионом) иначе коридор придётся выстраивать
Ответ Иван Никулин_1116720319
Для Реала лучше будет чтобы Барса с ними стала чемпионом) иначе коридор придётся выстраивать
Не выстроят. Комплексы не позволят
Пусть Реал потеряет свои последние призрачные шансы в матче с Барселоной, это будет красивая история!
Ответ Alex.K71
Пусть Реал потеряет свои последние призрачные шансы в матче с Барселоной, это будет красивая история!
Еще надо добыть призрачную победу завтра
Ответ Alex.K71
Пусть Реал потеряет свои последние призрачные шансы в матче с Барселоной, это будет красивая история!
Барса без Ямаля и Рафиньи вряд ли победит
Мне помнится, когда в прошлом сезоне Барселона отстала от Реала, один из болельщиков сливочных писал, что Барселоне для чемпионства надо провести идеальный второй круг, что практически нереально
Так вот, Барселона провела этот идеальный круг и стала чемпионом. А потом провела ещё один идеальный круг, а потом ещё один и практически стала чемпионом второй раз подряд

Учитывая, что майские не закончились, ещё можно будет выпить рюмочку, чтобы идеальные круги Барселоны в Ла Лиге не заканчивались)
Ответ XavIniesta2008-2015
Мне помнится, когда в прошлом сезоне Барселона отстала от Реала, один из болельщиков сливочных писал, что Барселоне для чемпионства надо провести идеальный второй круг, что практически нереально Так вот, Барселона провела этот идеальный круг и стала чемпионом. А потом провела ещё один идеальный круг, а потом ещё один и практически стала чемпионом второй раз подряд Учитывая, что майские не закончились, ещё можно будет выпить рюмочку, чтобы идеальные круги Барселоны в Ла Лиге не заканчивались)
Анчелотти сливал +5 за 3 тура до конца, что такое +7 за целый круг?
Ответ Direct free kick
Анчелотти сливал +5 за 3 тура до конца, что такое +7 за целый круг?
Это когда Атлетико стал чемпионом в 13/14 ?
"Даже если мы потеряем математические шансы, мы все равно будем биться за чемпионство. Безвыходных ситуаций не бывает. Математика - конструкт белого колониалиста, магия Реала сильней", - заявил Винисиус
Реал любит терять очко
В этом сезоне Барселона станет чемпионом независимо какой результат будет показывать Реал.
Рэшфорд и этих не почувствует.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мбаппе индивидуально тренировался в выходной на базе «Реала». Форвард хочет вернуться к класико, решение примут после МРТ в среду
25 минут назад
ЭСК рассмотрит отмену гола Кордобы «Акрону»
41 минуту назад
Кубок России по мини-футболу 8х8. Финал. «Искра-Алтуд» против «Эксклюзива». Прямая трансляция на ВидеоСпортсе’‘
47 минут назадВидео
Экс-игрок «Москвы» Крунич о войне в Боснии: «Жили без электричества, еды, ракеты падали в одну часть города, а в другой мы играли. Хочу, чтобы все конфликты в мире разрешились»
сегодня, 10:41
Дркушич о судействе в РПЛ: «Если Митрофанов сказал, что становится лучше, то я согласен. Хочется, чтобы ошибок было меньше, конечно»
сегодня, 10:31
70-летний вратарь сыграл в пятой лиге Испании. Он вернулся на поле спустя 28 лет, а параллельно с футболом работал в шахте
сегодня, 10:24Видео
«Атлетик» объявил о назначении Терзича со следующего сезона. Контракт – до 2028-го
сегодня, 10:16
CBF попросила «МЮ» дать Кунье отдых в оставшихся матчах сезона. У форварда проблемы с приводящей мышцей бедра (ESPN Brasil)
сегодня, 10:10
Создавайте спецпроекты, которые увидят миллионы пользователей – приходите проджект-менеджером в «Сирену»!
сегодня, 10:00Вакансия
Семин о судействе в РПЛ: «После внедрения ВАР его уровень стал ниже. Чиркнет мяч по пальцу, даже не меняя направления, а пенальти назначается – что это такое?»
сегодня, 09:41
Ко всем новостям
Последние новости
Хенесс из-за суеверий не летал в Париж на игру с «ПСЖ»: «Мы с Румменигге еще не были на выездных матчах. Нам сказали: «Будет плохо, если вы полетите и «Бавария» проиграет»
50 минут назад
Кубок России по мини-футболу 8х8. Матч за 3-е место. «Восток-Сервис» победил «Добрый легион». Прямую трансляцию показал ВидеоСпортс’‘
сегодня, 10:30Видео
Кавазашвили о ЦСКА: «Этот военный блок должен иметь самую сильную команду, но что-то не ладится в народном хозяйстве. Почему бы не возвращать своих легенд в качестве руководителей?»
сегодня, 09:55
Анри о неудалении Кина за подкат против Доку: «Если бы ВАР показал замедленный повтор, у Майкла были бы проблемы». Каррагер ответил: «Желтая – правильное решение»
сегодня, 08:46
Кубок России по мини-футболу 8х8. 1/2 финала. «Добрый легион» – «Эксклюзив». Прямая трансляция на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 07:20Видео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Халидж» примет «Аль-Хилаль»
сегодня, 08:20
Депутат Журова о допинге Заболотного: «Легкая невнимательность может привести к серьезным последствиям. Хорошо, что ситуация не скрывается»
сегодня, 08:15
Кубок России по мини-футболу 8х8. 1/2 финала. «Искра-Алтуд» обыграла «Восток-Сервис». Прямую трансляцию показал ВидеоСпортс’‘
сегодня, 08:00Видео
Фоден договорился о продлении контракта с «Ман Сити» до 2030 года. У хавбека 7+3 в 29 матчах сезона АПЛ
сегодня, 07:58
Агент Лички: «Если ЦСКА захочет, то выйдет на Марцела. Он готов работать в России. И готов пообщаться, обсудить»
сегодня, 07:15
Рекомендуем