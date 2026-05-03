«Барселона» станет чемпионом Испании в воскресенье, если «Реал» потеряет очки в игре с «Эспаньолом»

«Барселона» может стать чемпионом Испании уже в это воскресенье.

В 34-м туре чемпионата Испании команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Осасуну» со счетом 2:1. Она опережает «Реал » на 14 очков, при этом у мадридского клуба есть игра в запасе.

В воскресенье «сливочные» встретятся с «Эспаньолом ». Если команда Альваро Арбелоа потеряет очки, «Барселона » станет обладателем трофея Ла Лиги.