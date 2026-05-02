«Барселона» выиграла 10 матчей в Ла Лиге подряд. Команда Флика опережает «Реал» на 14 очков, сыграв на матч больше

«Барселона» выиграла 10 матчей в Ла Лиге подряд.

Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Осасуну» со счетом 2:1 в 34-м туре чемпионата Испании . Каталонский клуб выиграл все 10 последних матчей в этом турнире.

«Барселона » лидирует в турнирной таблице, набрав 88 очков. «Реал», занимающий второе место, отстает от нее на 14 баллов при матче в запасе.