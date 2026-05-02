  • Челестини – журналисту после 1:3 с «Зенитом»: «Когда говорите, что меня уволят, постарайтесь не смеяться хотя бы. Вы проявляете неуважение»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обвинил журналиста в неуважении после поражения от «Зенита» (1:3) в 28-м туре Мир РПЛ.

«Когда вы говорите о моей работе и что меня уволят, то постарайтесь не смеяться хотя бы. Я прихожу сюда [на пресс‑конференцию], а вы проявляете неуважение.

Если вы задаете этот вопрос смеясь, то я больше не буду отвечать на ваши вопросы», – сказал Челестини. 

ЦСКА с 45 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Жаль не указан журналист ) то ли провокация, то ли журналюгу увольняли уже с улыбкой )
Он с улыбкой сказал: у вас постоянно спрашивают когда увольнение? Мы про это спрашивать не будем.
Макс криво перевёл видимо.
Ну тоже такое себе шутки шутить, когда человек на грани увольнения и после поражения. Думаю, тренер ЦСКА просто говорит, что глумиться намёками не стоит
Хотел написать , зачем травить тренера…но ЦСКА идет к формуле цикла тренера Спартака…
С чего? Последний разыгранный трофей на данный момент у ЦСКА
Ну тут справедливая претензия. Челестини ведь не смеется, когда заливает, что весной ЦСКА стал сильнее чем осенью. Вот что называется профессионализм. Журналисту есть чему поучиться.
Зато...Зато....У ЦСКА и Динамо ролики перед матчами смешные
И у спартака..
Дон Фабио, простите, но над тем, кто несёт пургу про то, что весенний вариант ЦСКА сильнее осеннего, мы смеёмся без уважения.
Надо поставить задачу Брейдо несколько переделать ролик, выпущенный перед игрой, с посылом пароля теперь к ЦСКА.
По описанию это как будто бы Журавель
Почитал бы он, какое уважение к нему здесь проявляют болельщики ЦСКА.
Кто в ЦСКА согласиться ехать, если они осеннего "гения" в весенние "физруки" переделывают?
Семак, если будет свободен к лету.
Плакать нужно, что таких в страну везут.
Когда читал новость не покидало ощущение, что этот вопрос с идиотской улыбкой задал Журавель....
Семак о том, что Дзюба может помочь «Зениту», забив «Краснодару»: «У Артема против всех может быть мотивация, он может всем командам помогать. Мы не можем повлиять на это»
2 мая, 20:21
Челестини про обмен Дивеева на Гонду: «Это не было ошибкой, нынешний ЦСКА лучше осеннего. Да, команда не функционирует так, как в первые полгода, но она стала сильнее»
2 мая, 20:03
Дивеев о голе ЦСКА: «Поспорил с Тимощуком перед игрой на 50 отжиманий. Я говорил, что забью, он согласился и проиграл. Теперь будет отжиматься»
2 мая, 19:57
