Челестини – журналисту после 1:3 с «Зенитом»: «Когда говорите, что меня уволят, постарайтесь не смеяться хотя бы. Вы проявляете неуважение»

Челестини – журналисту: говоря о моем увольнении, не смейтесь хотя бы.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обвинил журналиста в неуважении после поражения от «Зенита » (1:3) в 28-м туре Мир РПЛ.

«Когда вы говорите о моей работе и что меня уволят, то постарайтесь не смеяться хотя бы. Я прихожу сюда [на пресс‑конференцию], а вы проявляете неуважение.

Если вы задаете этот вопрос смеясь, то я больше не буду отвечать на ваши вопросы», – сказал Челестини.

ЦСКА с 45 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ .