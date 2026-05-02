Челестини – журналисту после 1:3 с «Зенитом»: «Когда говорите, что меня уволят, постарайтесь не смеяться хотя бы. Вы проявляете неуважение»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обвинил журналиста в неуважении после поражения от «Зенита» (1:3) в 28-м туре Мир РПЛ.
«Когда вы говорите о моей работе и что меня уволят, то постарайтесь не смеяться хотя бы. Я прихожу сюда [на пресс‑конференцию], а вы проявляете неуважение.
Если вы задаете этот вопрос смеясь, то я больше не буду отвечать на ваши вопросы», – сказал Челестини.
ЦСКА с 45 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Макс криво перевёл видимо.