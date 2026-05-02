Конте о 0:0 с «Комо»: «У них в воротах полевой игрок, а не вратарь, его сложно прессинговать. В целом «Наполи» сыграл хорошо, мы довольны»

Конте о 0:0 с «Комо»: у них в воротах полевой игрок, а не вратарь.

Главный тренер «Наполи » Антонио Конте высказался ничьей с «Комо» (0:0) в 35-м туре Серии А.

«Мы довольны этим очком и этой игрой. Мы знаем, насколько такие матчи могут создавать проблемы. В целом мы сыграли хорошо – в первом тайме, но особенно во втором, где у нас были возможности забить. Хороший результат, будем стараться завершить сезон как можно выше в таблице».

О голкипере «Комо» Жане Бюте

«Комо» играет не с вратарем, у них в воротах полевой игрок, и его тоже очень сложно прессинговать. У него отличное чувство времени, и если ошибешься, он это сразу замечает, и возникают проблемы.

В первом тайме «Комо» создавал моменты на переходах, где мы действовали не слишком чисто. В таких матчах всегда нужны два плеймейкера. Мы хорошо начали, но две потери мяча заставили нас напрячься. Зато во втором тайме команда хороша отреагировала.

Де Брюйне в хорошей форме, как и в прошлом матче. Против «Кремонезе» он провел хорошую игру. Есть матчи, где можно проявить себя больше, и есть те, где меньше. Он сделал свою работу, был очень дисциплинирован. Затем я решил выпустить Замбо-Ангисса и поднять выше Мактоминея », – сказал Конте в интервью DAZN.