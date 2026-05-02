«Шальке» вернулся в Бундеслигу после трех сезонов во втором дивизионе. За клуб играют Джеко и Кариус

«Шальке» вернулся в Бундеслигу.

Сегодня команда Мирона Муслича обыграла «Фортуну » со счетом 1:0 в 32-м туре второго дивизиона Германии и гарантировала себе место в числе двух команд, которые напрямую выйдут в высшую лигу по итогам сезона.

Клуб из Гельзенкирхена лидирует в турнирной таблице, набрав 67 очков и опережая идущий третьим «Ганновер», которому осталось провести 3 матча, на 10 очков.

«Шальке» выступал во второй по статусу лиге Германии в течение трех сезонов.

За команду выступают бывший нападающий «Манчестер Сити» Эдин Джеко и экс-вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус.