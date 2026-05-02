  • «Шальке» вернулся в Бундеслигу после трех сезонов во втором дивизионе. За клуб играют Джеко и Кариус
Сегодня команда Мирона Муслича обыграла «Фортуну» со счетом 1:0 в 32-м туре второго дивизиона Германии и гарантировала себе место в числе двух команд, которые напрямую выйдут в высшую лигу по итогам сезона.

Клуб из Гельзенкирхена лидирует в турнирной таблице, набрав 67 очков и опережая идущий третьим «Ганновер», которому осталось провести 3 матча, на 10 очков. 

«Шальке» выступал во второй по статусу лиге Германии в течение трех сезонов.

За команду выступают бывший нападающий «Манчестер Сити» Эдин Джеко и экс-вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Прекрасно, болельщики выстрадали
Ответ NoN
Отлично! Хорошая команда
Прекрасно, клуб с такой историей не должен так долго прозябать в Бундеслиге 2.
Ответ corazon blanco
Поздравлямс всех болел! Особенно тех, кто еще помнит сражения с Баварией за чемп
Ответ Puris
И по итогу Штутгарт стал чемпионом.☺️☺️☺️
Ответ Максим Черкашин
Это другой сезон был - 2000/2021, когда Бавария на последних секундах выиграла чемпионат
Джеко легенда в 9 матчах у него 6+3 и это в 40 годиков
40 лет - износа нет !
Неужели они его и в Бундеслигу с собой потащат ?
По интенсивности 1 и 2 отличаются очень мало , вот это номер будет !
Но главные победы в конце сезона всё же в его отсутствии добыли, что говорит о чемпионском характере. Очень рад видеть команду снова в Бундеслиге!
И Тедеско освободился очень кстати.
без физрука вернулись, без физрука и будут дальше плыть уже по бундеслиге
Так вроде у них сейчас неплохой тренер
Точно пошумят в Бундеслиге 💪
Ждём рурское дерби
повернули фортуну к себе
Фортуну из дюссельдорфа
Еще бы Ганноверу вернуться
эх, какие раньше сильные были соперники у Баварии.....Шальке, Вердер, Штутгарт, Гамбург...Байер.....это в середине 00-ых. Было лучше(с)
Раньше было лучше)
Оп дискотека
Карина и Джеко
