Челестини про обмен Дивеева на Гонду: «Это не было ошибкой, нынешний ЦСКА лучше осеннего. Да, команда не функционирует так, как в первые полгода, но она стала сильнее»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что зимний обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду из «Зенита » не был ошибкой.

«Обмен Дивеева на Гонду не был ошибкой. Эта команда лучше, чем она была осенью. Я убежден в этом.

Да, она не функционирует так, как в первые полгода. Но команда стала сильнее», – сказал Челестини.