  • Челестини про обмен Дивеева на Гонду: «Это не было ошибкой, нынешний ЦСКА лучше осеннего. Да, команда не функционирует так, как в первые полгода, но она стала сильнее»
Челестини про обмен Дивеева на Гонду: «Это не было ошибкой, нынешний ЦСКА лучше осеннего. Да, команда не функционирует так, как в первые полгода, но она стала сильнее»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что зимний обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду из «Зенита» не был ошибкой. 

«Обмен Дивеева на Гонду не был ошибкой. Эта команда лучше, чем она была осенью. Я убежден в этом.

Да, она не функционирует так, как в первые полгода. Но команда стала сильнее», – сказал Челестини. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Чел уже открыто неустойку выбивает.
Сказочный…
Поясните , пожалуйста, а он , что согласовывал все эти переходы-обмены ?
Или возможно вообще инициатором был ?
По слухам, он был инициатором обмена и полностью согласовывал текущие трансферы. В итоге рейс, которого взяли «на замену» Дивея и насыпали 2 мульта лички, почти не играет.
Ага, знаем мы уже, отрицательный рост
Чёрное это белое.
Но по сути он прав, к той команде на бумаге прибавились Рейс, Баринов и Гонду в основу. Минус Дивеев, но все надеялись на Лукина, а тут выстрелил Данилов ещё.
Но все что то пошло по влажному месту.
Дорогой тренер. Это не было ошибкой, это было преступлением. Называть весенний ЦСКА более сильным, чем осенний, это уже манипуляции на уровне детского сада. 9 очков, Карл, девять. Вместо победителя первого круга ЦСКА становится чуть не аутсайдером второго. Хватит нести ерунду. Если тренерской заслуги в этом нет, то в клубе пора проводить серьезное расследование на предмет продажи сезона. 5 минут в начале тайма и далее никакой игры. Даже эпизодической. Состав не Барса, но и не самый слабый в РПЛ. Это просто преступление перед болельщиками, перед игроками, перед спонсорами. За такой результат нужно самому положить заявление об уходе и сваливать в комфортную Швейцарию.
Здорово он глумится) Спасибо за Дивеева, Фабио! Красавчик!
Это не ошибка, это катастрофа. Как можно было додуматься избавиться от лучшего российского ЦЗ под предлогом его якобы травмозависимости? Теперь пожинайте плоды этого идиотского решения, и молитесь на молодого парня, он спас клуб от минимум 2 -3 голов.
Чувак реально в своем мире живет😁
Пожалуй сейчас его гнать не надо. Испейте кони чашу до конца))
Да один клоун Баринов чего стоит…что он вообще делает на поле, кроме как своей импульсивностью пытается и своих и чужих давить? Была отличная тройка Кисляк Обляков и Матеуш! Нет, зачем-то решили этого дёрганного подписать
А сейчас, весной, Алвес выходит на поле и показывает «отличный» футбол, ага.

Уж извините, но сейчас своими выходами он только подтверждает почему перестал выходить в старте.
последние три игры Баринов один из лучших на поле, вы игры то хоть видели или так - по инерции и ради красного словца раздаете?
Он еще и дурачок похоже.... Эта команда осенью на чемпионство претендовала. А сейчас она мёртвая, игроки выходят на поле без желания, у них нет азарта, нет жажды борьбы... 3-й гол Зенита - это позор, один защитник сел на опу, другой бездарно косплеил Златана, прыгал как в тхэквондо. Гол соболя - провал центра обороны, где мог бы играть тот самый Дивеев, который забил 1-й гол. Гонду - труп. Он просто мёртвый, от него почти нет проку! А этот "убеждён"... Я вот убеждён, что его после игры с локомотивом вышвыривать нужно из ЦСКА. Я был на стадионе, зрители стали уходить уже к 80-й минуте. А к 90-й стадион опустел на четверть, хотя судья добавил 4 минуты. Даже фан-сектор уходить стал до финального свистка. Членистини бы глаза разул, вместе с руководство клубам, да посмотрели, как болельщики реагируют на их "деятельность"! Народ шёл со стадиона и обсуждал, как 6 мая Спартак будет уничтожать в кубке эту хромую кобылу!
