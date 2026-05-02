  • Семак о том, что Дзюба может помочь «Зениту», забив «Краснодару»: «У Артема против всех может быть мотивация, он может всем командам помогать. Мы не можем повлиять на это»
Семак ответил на вопрос о возможной помощи Дзюбы «Зениту».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на мнение о том, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба может помочь петербургской команде в борьбе за чемпионство.

Сегодня сине-бело-голубые победили ЦСКА со счетом 3:1 в 28-м туре Мир РПЛ. Завтра «Краснодар» встретится с «Акроном». 

– «Краснодар» сыграет с «Акроном». Из «Зенита» кто‑то общался с Дзюбой? Может, у него есть особая мотивация против «быков», чтобы помочь «Зениту» стать чемпионом?

– Артем играл и в «Ростове», и в «Спартаке», и в «Зените». У него против всех может быть мотивация, он может всем командам помогать, смотря кто какие задачи решает. У «Акрона» свои задачи, у нас – свои. Мы не можем никак повлиять на это. Главный фокус для нас – сделать то, что в наших силах, стараться побеждать. Дальше посмотрим, как сложится.

– За счет чего «Зенит» еще способен претендовать на чемпионство, не совершая крупные трансферы? Интересно узнать дальнейшие планы по привлечению игроков академии, воспитанников, как Кондакова.

– Все просто абсолютно. Есть определенные задачи, игроки должны соответствовать целям и задачам, поставленным перед нами. Кондаков соответствует – он и играет. Я же не возьму игрока ради галочки, который не соответствует [уровню]. Наигрывать его год‑два, чтобы он вырос, как футболист… у такой команды [как «Зенит»] нет таких возможностей, чтобы длительное время давать молодым игрокам шансы прогрессировать. Не даст результат сегодня – его и меня послезавтра не будет. Здесь все просто.

Конечно, хочется, чтобы Шиловых и Кондаковых появлялось больше. Но ни в одной академии нет такого, что каждый год она дает игрока в команду, которая решает задачу. И у «Краснодара» здесь есть тоже определенные сложности. Сейчас у них тоже не каждый год молодые выходят для основы, хотя прекрасная академия. Дело не в количестве, а качестве. Вырастет игрок – появится в составе «Зенита», «Краснодара» или другого клуба, – сказал Семак. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
У Артема есть шанс приложить свою руку к чемпионству Зенита
Надо было у Локо выигрывать - ключевая игра сезона. Были бы впереди Краснодара и быки 100500 посыпались бы, не выдержав безсмысленной для них гонки. А так, имея фору в 1 очко, Краснодар ставят регулярно играть на сутки позже Зенита, что даёт им моральное преимущество. Теперь от Семака ничего не зависит.
Ответ Виталик Украинский
Зениту остается лишь молча выигрывать оставшийся 2 игры и уповать на то что Краснодар в этих же играх споткнется и потеряет очки, хотя это выглядит и нереалистично. Но футбол - эта игра непредсказуемая, все может случиться, однако будем смотреть...
Ответ Виталик Украинский
Выиграли бы дома у Краснодара, можно было бы и Локо не обыгрывать. Еще проще было у Оренбурга очко взять.
дзюба может хоть 3 забить - просто больше пенальти поставят
Кароч, поможет Краснодару)
Дрочпул завтра первый булки раздвинет.
