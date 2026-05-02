  • Семак об обмене Гонду на Дивеева: «Зенит» приобрел игрока, который нам нужен. Лусиано первый сезон провел прекрасно, а во втором не идет – и все. Иногда надо сменить атмосферу»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об обмене Лусиано Гонду на Игоря Дивеева

Зимой петербуржцы отдали аргентинского форварда в ЦСКА, а взамен получили российского защитника. 

Гонду и Дивеев приняли участие в голах. Можно ли утверждать, что «Зенит» выиграл от обмена с ЦСКА?

– Мы точно приобрели игрока, который нам нужен. Игорь прекрасно играет на втором этаже. Да, многие команды против нас рассчитывают на быстрые атаки и стандарты. Он в этом компоненте добавил безусловно.

Лусиано же прекрасный игрок и человек. Но бывает так, что не получилось. Первый сезон провел прекрасно и забил столько мячей! А во втором не идет – и все. Иногда надо игроку сменить атмосферу, чтобы перезапустить карьеру.

Один и второй отличились. Возможно, у Лусиано был особый настрой против бывшей команды. У Игоря и до этого было достаточно моментов на стандартах, но не мог забить. И вот забил. Не думаю, что была супермотивация и что‑то кому‑то хотелось доказать. У нас свои задачи есть, которые мы пытаемся решать, – сказал Семак. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Обмен оказался удачным для Зенита на 200%
Это было очевидно, ЦСКА развалилось после ухода Дивеева, а мертвый Гонду узнал туда… кто это провервнул - псих !
Ага, давай рассказывай, развели коней как лохов последних)))
Интересно что случилось с Семаком в этом сезоне, Шилок и Кондаков получали минуты, Обычно он не дает вообще или если дает, это после досрочных чемпионств, а тут прям и матч целиком разок.
Ребята и правда не портят картины игры ( пока на самом деле только о Кандаке).
ничего не случилось. просто в академии появились молодые футболисты, которые реально могут потянуть. а выставлять молодняк ради того, чтобы был молодняк - этим пусть популисты занимаются.
Лусиано сменил атмосферу, но лучше играть не стал.
Когда Зенит привез его осенью 2024 года казалось, что это очень сильный форвард.
Сейчас смотришь на него и какой-то он весь медленный, несуразный, навязать и выиграть борьбу не может.
