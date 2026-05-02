Семак об обмене Гонду на Дивеева: «Зенит» приобрел игрока, который нам нужен. Лусиано первый сезон провел прекрасно, а во втором не идет – и все. Иногда надо сменить атмосферу»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об обмене Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.
Зимой петербуржцы отдали аргентинского форварда в ЦСКА, а взамен получили российского защитника.
– Гонду и Дивеев приняли участие в голах. Можно ли утверждать, что «Зенит» выиграл от обмена с ЦСКА?
– Мы точно приобрели игрока, который нам нужен. Игорь прекрасно играет на втором этаже. Да, многие команды против нас рассчитывают на быстрые атаки и стандарты. Он в этом компоненте добавил безусловно.
Лусиано же прекрасный игрок и человек. Но бывает так, что не получилось. Первый сезон провел прекрасно и забил столько мячей! А во втором не идет – и все. Иногда надо игроку сменить атмосферу, чтобы перезапустить карьеру.
Один и второй отличились. Возможно, у Лусиано был особый настрой против бывшей команды. У Игоря и до этого было достаточно моментов на стандартах, но не мог забить. И вот забил. Не думаю, что была супермотивация и что‑то кому‑то хотелось доказать. У нас свои задачи есть, которые мы пытаемся решать, – сказал Семак.
Когда Зенит привез его осенью 2024 года казалось, что это очень сильный форвард.
Сейчас смотришь на него и какой-то он весь медленный, несуразный, навязать и выиграть борьбу не может.