Дивеев о голе ЦСКА: «Поспорил с Тимощуком перед игрой на 50 отжиманий. Я говорил, что забью, он согласился и проиграл. Теперь будет отжиматься»

Игорь Дивеев: спорил с Тимощуком на 50 отжиманий, что забью ЦСКА.

– Заранее решил, что не будешь праздновать гол?

– Да, сразу решил. И, кстати, поспорил с Тимощуком перед игрой на 50 отжиманий – забью или нет. Я говорил, что забью. Он согласился и проиграл. Теперь будет отжиматься.

– В раздевалке?

– Не знаю, может, завтра, – сказал защитник «Зенита».