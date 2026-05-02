Министр спорта Испании заявила, что в футболе «слишком много мужчин». Журналист Кастаньо раскритиковал ее: «Мужчина-министр оказался бы на улице, если бы сказал такое о женщинах»

В Испании раскритиковали слова министра про мужчин и футбол.

Журналист Хуанма Кастаньо раскритиковал слова министра спорта Испании Милагрос Толон про мужской футбол.

Ранее Толон заявила: «Среди самых сложных проблем, с которыми я сталкивалась за время работы министром, есть футбол. Знаете почему? Потому что в нем слишком много мужчин. Слава богу, женский футбол набирает силу».

«Вы можете себе представить, чтобы мужчина-министр сказал такое о секторе, где большинство составляют женщины? Где бы этот министр был сейчас? На улице.

Это очень странно. Ты можешь сказать такое друзьям в баре, но не как министр. Это вот так мы стараемся добиться того, чтобы все ладили и чтобы было равенство? Это ужасно», – сказал Кастаньо в эфире El Partidazo de COPE.