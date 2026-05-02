Министр спорта Испании заявила, что в футболе «слишком много мужчин». Журналист Кастаньо раскритиковал ее: «Мужчина-министр оказался бы на улице, если бы сказал такое о женщинах»
Журналист Хуанма Кастаньо раскритиковал слова министра спорта Испании Милагрос Толон про мужской футбол.
Ранее Толон заявила: «Среди самых сложных проблем, с которыми я сталкивалась за время работы министром, есть футбол. Знаете почему? Потому что в нем слишком много мужчин. Слава богу, женский футбол набирает силу».
«Вы можете себе представить, чтобы мужчина-министр сказал такое о секторе, где большинство составляют женщины? Где бы этот министр был сейчас? На улице.
Это очень странно. Ты можешь сказать такое друзьям в баре, но не как министр. Это вот так мы стараемся добиться того, чтобы все ладили и чтобы было равенство? Это ужасно», – сказал Кастаньо в эфире El Partidazo de COPE.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: 20Minutos
У америкосов после Трампа будет демократ , у этих гишпанцев точно будет правый , поскольку леваки совсем берега потеряли .
То одно , то другое - никакой стабильности . Тьфу !
Ирония судьбы какая-то