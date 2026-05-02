  • Министр спорта Испании заявила, что в футболе «слишком много мужчин». Журналист Кастаньо раскритиковал ее: «Мужчина-министр оказался бы на улице, если бы сказал такое о женщинах»
Министр спорта Испании заявила, что в футболе «слишком много мужчин». Журналист Кастаньо раскритиковал ее: «Мужчина-министр оказался бы на улице, если бы сказал такое о женщинах»

В Испании раскритиковали слова министра про мужчин и футбол.

Журналист Хуанма Кастаньо раскритиковал слова министра спорта Испании Милагрос Толон про мужской футбол.

Ранее Толон заявила: «Среди самых сложных проблем, с которыми я сталкивалась за время работы министром, есть футбол. Знаете почему? Потому что в нем слишком много мужчин. Слава богу, женский футбол набирает силу».

«Вы можете себе представить, чтобы мужчина-министр сказал такое о секторе, где большинство составляют женщины? Где бы этот министр был сейчас? На улице. 

Это очень странно. Ты можешь сказать такое друзьям в баре, но не как министр. Это вот так мы стараемся добиться того, чтобы все ладили и чтобы было равенство? Это ужасно», – сказал Кастаньо в эфире El Partidazo de COPE.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: 20Minutos
69 комментариев
Мужчины создают футбол, а женщины только проблемы, которые должен потом решать мужчина)
Ответ Streetbor
Беда у этих дикарей с их маятниковой демократией !
У америкосов после Трампа будет демократ , у этих гишпанцев точно будет правый , поскольку леваки совсем берега потеряли .
То одно , то другое - никакой стабильности . Тьфу !
Ответ Streetbor
ну, моя жена не создает проблемы. Сестра - вообще буквально спасает жизни, работая врачом в реанимации. Возможно, дело не в поле, а в личных качествах человека?
Раб мечтает не о свободе, а о своих рабах (с) Марк Тулий Цицерон
Ответ Ayzenk
Комментарий скрыт
Ответ Мельников Михаил
Сам понял что написал?
Ага, ещё на войнах слишком много мужчин. Надо что-то с этим делать, исправлять, так сказать, неравенство?
Ответ myswordishatred
Комментарий скрыт
Ответ ILB05
800 лет борьбы за освобождение , чтобы потом не конфликтуя , добровольно эту пакость запустить .
Ирония судьбы какая-то
Очередная говорящая женщина доказывает, что современный феминизм у адекватного человека не вызывает ничего, кроме брезгливого отвращения 🤷🏻‍♂️ Впрочем, ничего нового...
И как после такого заявления госпожи министерши судить об уровне еë интеллекта?
А в порноиндустрии больше женщин, но что-то мы не переживаем по этому поводу...
Ответ EnergyStyle
Глубоко изучали вопрос?)
Ответ EnergyStyle
вообще не факт, всё от раздела зависит)
непонятно в чем проблема? и женский и мужской футбол существуют. в чем вина мужчин что болельщики смотрят только мужской. даже женщины. ну а то что для министра это главная проблема это понятно. они готовы заниматься любой херней лишь бы не решать проблемы людей
Женский футбол - это полная фигня!Пытался как-то смотреть,но это невозможно,хочется включить перемотку х5.Игра вратарей(или вратарих)вообще нечто.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Вратариха некрасиво звучит, вот вратарэсса
Ответ RokeSantaCruz
Вратарка ещё)
Надо ее отменить.
Феминизм - это психическое расстройство.
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
27 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
30 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
40 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
42 минуты назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
