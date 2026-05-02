Булыкин о ЦСКА: «Челестини намного раньше надо было менять. Все уже понимают, что тренер не подходит. Мне грустно было, когда Николич ушел, такая команда намечалась»
Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА (3:1).
– Была ли сегодня чемпионская игра у «Зенита»?
– Хороший матч, моменты все использовали, доводили до логического конца. А ЦСКА в обороне плохо сыграл, могли и больше пропустить. Здесь, наверное, у армейцев было мало шансов.
– Не грустно ли вам за ЦСКА? До зимней паузы говорили, что клуб – претендент на чемпионство.
– Мне грустно было, когда Николич ушел. Такая команда намечалась, когда он и Кубок взял, и третье место. После этого что-то, независимо от покупок, трансферов, у ЦСКА пока все не так хорошо, как могло быть.
– Говорят о смене тренера.
– Если он сейчас проиграет Кубок, то, я думаю, да, поменяют. Уже намного раньше надо было менять. Все уже понимают, что тренер не подходит ЦСКА, но дают ему шанс исправиться в Кубке.
Еще в РПЛ есть какие-то математические шансы, хотя, я думаю, тяжело будет что-то им сделать в этом сезоне, – сказал экс-форвард сборной России.