  • Булыкин о ЦСКА: «Челестини намного раньше надо было менять. Все уже понимают, что тренер не подходит. Мне грустно было, когда Николич ушел, такая команда намечалась»
Булыкин о ЦСКА: «Челестини намного раньше надо было менять. Все уже понимают, что тренер не подходит. Мне грустно было, когда Николич ушел, такая команда намечалась»

Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА (3:1).

– Была ли сегодня чемпионская игра у «Зенита»?

– Хороший матч, моменты все использовали, доводили до логического конца. А ЦСКА в обороне плохо сыграл, могли и больше пропустить. Здесь, наверное, у армейцев было мало шансов.

– Не грустно ли вам за ЦСКА? До зимней паузы говорили, что клуб – претендент на чемпионство.

– Мне грустно было, когда Николич ушел. Такая команда намечалась, когда он и Кубок взял, и третье место. После этого что-то, независимо от покупок, трансферов, у ЦСКА пока все не так хорошо, как могло быть.

– Говорят о смене тренера.

– Если он сейчас проиграет Кубок, то, я думаю, да, поменяют. Уже намного раньше надо было менять. Все уже понимают, что тренер не подходит ЦСКА, но дают ему шанс исправиться в Кубке.

Еще в РПЛ есть какие-то математические шансы, хотя, я думаю, тяжело будет что-то им сделать в этом сезоне, – сказал экс-форвард сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
До весны считали один из лучших решений руководства, а вот как уже посыпался по весне, то давно надо было менять. Задним числом все умны.
Странно, что за одно и то же все призывают уволить Челестини, но хвалят «прыгает выше головы» Галактионова, который за 3,5 года не смог наладить хаос в обороне Локо и проваливает третью весну к ряду. Вообще не учится на ошибках
просто это наш , а этот не наш ))
Николич не выигрывал с ЦСКА "Зимний Кубок", поэтому у него и результаты лучше. Скоро все команды откажутся играть в этом "проклятом" турнире. ))
Руководство ЦСКА последние сезона 2 напоминает худшую версию Федуна. Сначала не продлевают контракт с Николичем, сделав выбор в пользу Шевелёва, которого уже давным-давно надо было пинками под зад гнать из клуба. Потом, видимо из-за страха повторить эту ошибку, спешно улучшают контракт с Челестини перед зимой – и последний в хлам заваливает весну. Теперь в целях экономии на неустойку не хотят раньше времени выгонять Челестини, хотя буквально всем уже понятно, что команда прямо сейчас являет собой самый худший образец XXI века с отрывом, что игроки и болельщики мучаются и что увольнение могло бы дать хоть какой-то эмоциональный импульс перед дерби в кубке. Почти все трансферы – либо сырость, либо откровенное днище. Челестини, безусловно, наработал на увольнение, но к руководству у меня вопросов гораздо больше.
1. Как можно продлить контракт с тренером, который хочет уйти и уходит? 2. Откуда инфо про переподписание контракта с Челестини? Видимо оттуда же откуда рассказы про девять помощников. Клуб переподписание не подтверждал, сам Челестини только что сказал, что контракт у него до лета 2027.
чувак не неси чушь
