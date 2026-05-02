Канселу попал по ноге Будимиру в штрафной после того, как сыграл в мяч. Итурральде считает, что это не пенальти: «Жоау касается мяча раньше, чем игрок «Осасуны» пытается пробить»

Судья не назначил пенальти в ворота «Барсы» в начале матча с «Осасуной».

Исидро Диас де Мера не назначил 11-метровый в ворота «Барселоны» в начале матча с «Осасуной» в 34-м туре Ла Лиги (0:0, первый тайм).

На 6-й минуте защитник каталонцев Жоау Канселу задел ногу Анте Будимира, когда игроки тянулись к мячу в штрафной «Барселоны». Португалец был первым на мяче.

Форвард «Осасуны» упал на газон и начал требовать пенальти. Главный арбитр не увидел нарушения со стороны Канселу.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес согласился с решением арбитра.

«Канселу выставляет вперед ногу и сильно рискует, но он первым добирается до мяча и касается его раньше, чем Будимир пытается пробить, в итоге тот наносит удар, вторгаясь в пространство игрока «Барселоны». Это не пенальти», – сказал Итурральде.

Изображение: кадр из трансляции