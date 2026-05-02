  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канселу попал по ноге Будимиру в штрафной после того, как сыграл в мяч. Итурральде считает, что это не пенальти: «Жоау касается мяча раньше, чем игрок «Осасуны» пытается пробить»
Фото
3

Канселу попал по ноге Будимиру в штрафной после того, как сыграл в мяч. Итурральде считает, что это не пенальти: «Жоау касается мяча раньше, чем игрок «Осасуны» пытается пробить»

Судья не назначил пенальти в ворота «Барсы» в начале матча с «Осасуной».

Исидро Диас де Мера не назначил 11-метровый в ворота «Барселоны» в начале матча с «Осасуной» в 34-м туре Ла Лиги (0:0, первый тайм). 

На 6-й минуте защитник каталонцев Жоау Канселу задел ногу Анте Будимира, когда игроки тянулись к мячу в штрафной «Барселоны». Португалец был первым на мяче.

Форвард «Осасуны» упал на газон и начал требовать пенальти. Главный арбитр не увидел нарушения со стороны Канселу.  

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес согласился с решением арбитра. 

«Канселу выставляет вперед ногу и сильно рискует, но он первым добирается до мяча и касается его раньше, чем Будимир пытается пробить, в итоге тот наносит удар, вторгаясь в пространство игрока «Барселоны». Это не пенальти», – сказал Итурральде. 

Изображение: кадр из трансляции

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoОсасуна
logoЛа Лига
logoБарселона
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoАнте Будимир
logoЖоау Канселу
Исидро Диас де Мера
logoсудьи
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
7 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
9 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
33 минуты назадФото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
33 минуты назад
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
43 минуты назад
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
46 минут назад
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
48 минут назад
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
58 минут назад
«УЕФА должен был позвонить в Лондон: «Просто уйдите с поля. Финал пройдет между «Баварией» и «ПСЖ». Снейдер был недоволен игрой «Арсенала» и «Атлетико» в 1-м тайме
сегодня, 21:18
Райс признан лучшим игроком матча «Арсенал» – «Атлетико»
сегодня, 21:15
Ко всем новостям
Последние новости
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
14 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
23 минуты назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
29 минут назадВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
37 минут назад
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
58 минут назад
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
У «Арсенала» 3 сухие победы и ничья в последних 4 матчах
сегодня, 21:05
«Атлетико» 10 лет не выходит в финал ЛЧ. Клуб трижды уступал в решающих матчах и никогда не брал трофей
сегодня, 20:56
Хавбек «Тоттенхэма» Симонс перенес операцию на колене после разрыва «крестов»
сегодня, 20:43
Рекомендуем