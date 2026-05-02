Челестини не думал об уходе из ЦСКА: «Я сражаюсь до последнего и никогда не сдамся. Я могу ошибаться, это да. Но мы два месяца назад были фаворитами на требл, а сейчас такая ситуация»
В 28-м туре Мир РПЛ армейцы уступили «Зениту» со счетом 1:3. В пяти последних матчах московский клуб потерпел два поражения и трижды сыграл вничью.
– Посещали мысли об уходе?
– Нет. Я в своей карьере борюсь и сражаюсь до последнего. У вас не должно быть сомнений, я никогда не сдамся. Я могу ошибаться, это да. Но мы два месяца назад были фаворитами на требл, а сейчас такая ситуация.
Понимаю разочарование болельщиков. Эта весна плохая по игре и результатам. Восемь месяцев были фантастическими, два месяца плохие. Вы разочарованы, и я лично разочарован, – сказал Челестини.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
