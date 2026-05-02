  • Челестини не думал об уходе из ЦСКА: «Я сражаюсь до последнего и никогда не сдамся. Я могу ошибаться, это да. Но мы два месяца назад были фаворитами на требл, а сейчас такая ситуация»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что никогда не думал об уходе из клуба. 

В 28-м туре Мир РПЛ армейцы уступили «Зениту» со счетом 1:3. В пяти последних матчах московский клуб потерпел два поражения и трижды сыграл вничью.

– Посещали мысли об уходе?

– Нет. Я в своей карьере борюсь и сражаюсь до последнего. У вас не должно быть сомнений, я никогда не сдамся. Я могу ошибаться, это да. Но мы два месяца назад были фаворитами на требл, а сейчас такая ситуация.

Понимаю разочарование болельщиков. Эта весна плохая по игре и результатам. Восемь месяцев были фантастическими, два месяца плохие. Вы разочарованы, и я лично разочарован, – сказал Челестини.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Но мы два месяца назад были фаворитами на требл

РПЛ, Кубок и ЛЧ
Ответ Andrey Alexandrovich
Но мы два месяца назад были фаворитами на требл РПЛ, Кубок и ЛЧ
Комментарий удален модератором
Ответ alexman1996
Комментарий удален модератором
Тройной
Сломали команду усилением, в этом плане ЦСКА похож на «Ливерпуль»
Ответ wxvnpc5psr
Сломали команду усилением, в этом плане ЦСКА похож на «Ливерпуль»
И по ударам в створ ворот тоже
Ответ wxvnpc5psr
Сломали команду усилением, в этом плане ЦСКА похож на «Ливерпуль»
А Обляков - это Собослаи
Я сражаюсь до последнего доллара.
Ответ Бен Гаан
Я сражаюсь до последнего доллара.
За неустойку
Это проклятие зимнего "паривинРПЛкопаМатч.... ". !!!!!!!
Во-первых, фаворитами вы были разве что только у оптимистично настроенных собственных фанатов. Во-вторых, на какой еще требл? вроде требл это чемпионат, кубок и еврокубок? или он суперкубок тут учитывает?)
Ответ korysh
Во-первых, фаворитами вы были разве что только у оптимистично настроенных собственных фанатов. Во-вторых, на какой еще требл? вроде требл это чемпионат, кубок и еврокубок? или он суперкубок тут учитывает?)
как и Галактионов, хотя тот в шутку говорил
Ответ korysh
Во-первых, фаворитами вы были разве что только у оптимистично настроенных собственных фанатов. Во-вторых, на какой еще требл? вроде требл это чемпионат, кубок и еврокубок? или он суперкубок тут учитывает?)
так кубок зимний ещё...
Доминатор!
Ответ pashajj
Доминатор!
Ну какие два месяца плохие? Третий пошел. Ладно Зенит и Краснодар как глобус вертят нас, так ведь и Динамо, Сочи, Ахмату ничего не могли противопоставить.
Ответ bear7904
Ну какие два месяца плохие? Третий пошел. Ладно Зенит и Краснодар как глобус вертят нас, так ведь и Динамо, Сочи, Ахмату ничего не могли противопоставить.
Ростов?
Ахахахахаха, он же повторил пресс-конференцию Галактионова. Но Галактионов хотя бы рофлил.
То бишь другими словами: без неустойки не уйду, не мечтайте - либо развалю все полностью, либо платите
А зачем он должен думать об уходе? Контракт действующий, зарплата идёт, жена при деле
какой фаворит на требл? 🤣
