Челестини не думал об уходе из ЦСКА: «Я сражаюсь до последнего и никогда не сдамся. Я могу ошибаться, это да. Но мы два месяца назад были фаворитами на требл, а сейчас такая ситуация»

Челестини об уходе из ЦСКА: я сражаюсь до последнего и никогда не сдамся.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что никогда не думал об уходе из клуба.

В 28-м туре Мир РПЛ армейцы уступили «Зениту » со счетом 1:3. В пяти последних матчах московский клуб потерпел два поражения и трижды сыграл вничью.

– Посещали мысли об уходе?

– Нет. Я в своей карьере борюсь и сражаюсь до последнего. У вас не должно быть сомнений, я никогда не сдамся. Я могу ошибаться, это да. Но мы два месяца назад были фаворитами на требл, а сейчас такая ситуация.

Понимаю разочарование болельщиков. Эта весна плохая по игре и результатам. Восемь месяцев были фантастическими, два месяца плохие. Вы разочарованы, и я лично разочарован, – сказал Челестини.