Форвард «Зенита » Джон Дуран заявил, что его партнер по команде Луис Энрике лучше вингера «Реала » Винисиуса .

– Кто лучше: Луис Энрике или Винисиус?

– Луис Энрике, – сказал Дуран.

«Зенит» сегодня обыграл ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ. Энрике отличился в этой встрече.