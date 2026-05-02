«Зенит» хочет продлить контракт с Глушенковым. У хавбека 17 (9+8) очков в 25 матчах РПЛ (Legalbet)

«Зенит» намерен продлить контракт с Глушенковым.

«Зенит» рассматривает возможность продления контракта с Максимом Глушенковым.

Петербургский клуб хочет сохранить 26-летнего полузащитника в составе. Сторонам предстоит обсудить предложение относительно подписания нового соглашения, сообщает Legalbet. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Глушенков провел 25 матчей, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Но ведь Карп нам говорил, что Зенит рассматривает его продажу/аренду, погодите
Анар Ибрагимов скоро переплюнет "пресноводного". ))
Он переплюнул ещё когда придумал 50 тысяч за Сутормина, которые заплатил Рубин, а не Зенит. Но этот жалкий Анар и Конов приплели туда Зенит)
Нынешний контракт у Макса до 2028 года, с возможностью продления еще на сезон.
Макс решает игры
А Глушенков хочет?
А Вы бы на его месте отказались бы? Тем более в Европу его не зовут, а в России больше никто не предложит..
золотая клетка...до конца карьеры без шансов вырваться....
Ну вот, а то Испания, Франция...
