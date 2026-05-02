Артета про 3:0 с «Фулхэмом»: «Арсенал» показал свою силу, решимость и хладнокровие, отличная игра. Мы поймали ритм, и впереди один из самых важных матчей в истории «Эмирейтс»
«Отличная игра с самого начала. И мы увидели несколько прекрасных индивидуальных выступлений, это очень важно. Очень живая игра, много атакующих действий. Очень интенсивный высокий прессинг.
Мы показали свою силу, решимость и хладнокровие. Мы привнесли в игру много энергии, и ребята отреагировали на это блестяще.
Команда была очень стабильна в течение всего года. Думаю, мы выиграли больше всего матчей за один год в истории клуба.
Мы поймали ритм. Теперь нам предстоит сыграть один из самых важных матчей в истории стадиона [против «Атлетико»], – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
48 комментариев
Наступил май.
Скелли хорош был сегодня
Да, по его консистенции и по тому, как он держит мяч он чистый опорник) Не там он играет!
И какой же была его консистенция? 🤔
Похоже, что собрались на концовку сезона. И всё в своих руках, в отличие от прошлых сезонов.
Им 2 матча с разницей больше чем 4 мяча надо выигрывать. В концовке сезона догонять сложнее будет. Тем более у них календарь намного сложнее. Им играть с Астон Виллой, Брентфордом, Борнмутом, Эвертоном и Кристал Пэлас. Самый слабый тут КП, остальные трое в топ 8.
Не, ну если молодцы то молодцы. вопросов нет.
В мае никто в истории АПЛ не набирал больше очков чем Арсенал
А по нетто голам?
Правильно подобранный состав сыграл хороший матч
Эта победа и в таком ключе важна и перед матче с Атлетико и думаю МС все равно будет нервничать, так как право на ошибку у них нет, но из за этого они и могут ошибиться
Там в команде опыта на всю АПЛ хватит,Они наоборот могут собраться и выдать отрезок отличный. Что,кстати,пока и показывают.
Лучший матч этой весны. Дай бог справятся в последних турах
Удачи Арсеналу в оставшихся играх✊🏻
Вот этот Арсенал был на одном уровне с Баварией а первой половине сезона. Неужели снова пушка стреляет?
