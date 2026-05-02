Артета про 3:0 с «Фулхэмом»: «Арсенал» показал свою силу, решимость и хладнокровие, отличная игра. Мы поймали ритм, и впереди один из самых важных матчей в истории «Эмирейтс»

Артета про 3:0 с «Фулхэмом»: отлично играли с самого начала.

Микель Артета прокомментировал разгром «Фулхэма » в АПЛ – 3:0.

«Отличная игра с самого начала. И мы увидели несколько прекрасных индивидуальных выступлений, это очень важно. Очень живая игра, много атакующих действий. Очень интенсивный высокий прессинг.

Мы показали свою силу, решимость и хладнокровие. Мы привнесли в игру много энергии, и ребята отреагировали на это блестяще.

Команда была очень стабильна в течение всего года. Думаю, мы выиграли больше всего матчей за один год в истории клуба.

Мы поймали ритм. Теперь нам предстоит сыграть один из самых важных матчей в истории стадиона [против «Атлетико»], – сказал главный тренер «Арсенала ».