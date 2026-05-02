«Мец» вылетел из Лиги 1 спустя год после выхода из второго дивизиона

В 32-м туре чемпионата Франции команда Бенуа Тавено потерпела поражение от «Монако» – 1:2. Темно-бордовые занимают последнее, 18-е, место в турнирной таблице, набрав 16 очков, и отстают от «Осера», который идет в зоне стыковых матчей, на 9 баллов за два тура до конца сезона. 

«Мец» вышел в Лигу 1 из второго дивизиона Франции в прошлом сезоне. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Запланированный вылет. У Метца много лет действует один и тот же бизнес-план: набрать толпу бесплатных сенегальцев (из академии Generation Foot) и малийцев>>>выйти в вышку>>>засветить этот молодняк>>>распродаться>>> неизбежно вылететь>>>начать заново. На лето уже ждут Амара Диуфа, который считается очередным африканским уберталантом, будут его прокачивать.
Достал этот лифт.
Как в принципе и каждый раз после выхода )
К счастью, ему на замену спешит "Труа"
Ответ Экочёрт 4000
В следующем сезоне местами опять поменяются )
Каждый раз после вылета Меца вспоминаю фразу из спецвыпуска журнала Мировой футбол, посвящённому грядущему ЧМ-2002 и окончанию евросезона 2001/2002.

"Что касается Меца, то для него понижение в классе стало своего рода историческим событием - клуб непрерывно выступал в элите французского футбола аж с 1966 года".

Времена меняются, и порой меняются очень круто.
Разбитые Мецты
французская Кубань)
Лифт вызывали?
