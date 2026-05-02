«Мец» вылетел из Лиги 1 спустя год после выхода из второго дивизиона

«Мец» вылетел из Лиги 1.

В 32-м туре чемпионата Франции команда Бенуа Тавено потерпела поражение от «Монако » – 1:2. Темно-бордовые занимают последнее, 18-е, место в турнирной таблице, набрав 16 очков, и отстают от «Осера», который идет в зоне стыковых матчей, на 9 баллов за два тура до конца сезона.

«Мец» вышел в Лигу 1 из второго дивизиона Франции в прошлом сезоне.