Матвей Кисляк: «Начало хорошее, «Зенит» ничего не мог сделать. Гол с углового пошатнул ЦСКА. Сегодня на что‑то сетовать тяжело, соперник оказался сильнее»

Матвей Кисляк: «Зенит» сильнее, тяжело сетовать на что-то.

Матвей Кисляк прокомментировал поражение от «Зенита» в Мир РПЛ – 1:3.

– Почему не удалось развить начало?

– Начало было хорошее, забили быстрый гол, «Зенит» ничего не мог сделать. Гол с углового пошатнул. Потом еще один гол, и мастерство «Зенита » сыграло свою роль.

– Мог ли ЦСКА как‑то по‑другому сыграть на стандарте, с которого пропустили?

– Думаю, он [Дивеев ] выполнял установку тренера, и получилось.

– Почему второй тайм был неравный?

– Сегодня на что‑то сетовать тяжело. «Зенит» оказался сильнее, – сказал полузащитник ЦСКА .