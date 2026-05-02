19

Матвей Кисляк: «Начало хорошее, «Зенит» ничего не мог сделать. Гол с углового пошатнул ЦСКА. Сегодня на что‑то сетовать тяжело, соперник оказался сильнее»

Матвей Кисляк прокомментировал поражение от «Зенита» в Мир РПЛ – 1:3.

– Почему не удалось развить начало?

– Начало было хорошее, забили быстрый гол, «Зенит» ничего не мог сделать. Гол с углового пошатнул. Потом еще один гол, и мастерство «Зенита» сыграло свою роль.

– Мог ли ЦСКА как‑то по‑другому сыграть на стандарте, с которого пропустили?

– Думаю, он [Дивеев] выполнял установку тренера, и получилось.

– Почему второй тайм был неравный?

– Сегодня на что‑то сетовать тяжело. «Зенит» оказался сильнее, – сказал полузащитник ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
19 комментариев
"Зенит ничего не смог сделать" - это когда у ЦСКА за всю игру один удар в створ - и тот, с пенальти. Вы уже в тушинских переродилась.
Он же сказал, что до первого гола. Проблемы со зрением или логикой?
Дивеев сравнил счёт на 30 минуте, реализовав свой шанс на втором, один в один стандарте. После нелепого пенальти, Зенит все время был в атаке, в итоге растрепал соперника, как Тузик грелку. И убеждать себя, что соперник в короткий временной промежуток ничего не мог сделать!? - это полная проблема с восприятием реальности.
"Начало хорошее! Зенит ничего не мог сделать в первые 4 минуты, две из которых мы готовились пробивать пенальти!"
Кисляк, ужасная весна в твоём исполнении. Надо уезжать как можно скорее
ещё и облякова с собой забрал вообще у игроков стержня нет, нужны такие как Черников, Кравцов чтобы ноги с кровью отрывали.
кто ж после такой весны его возьмёт? даже за копейки врядли
Зенит был действительно хорош. Только он так выглядел на вашем фоне. Вообще не ожидал от коней такой безвольной игры. Счёт должен был быть совсем другим, учитывая сколько моментов Зенит не использовал.
А что у ЦСКА в первом тайме было кроме пенальти, чтобы можно было сказать, что в нем они выглядели хорошо?
Фабио же говорит в команде все супер
И настрой
И желание
И выкладываются в каждом матче
А Матвей все отрицает
Надеюсь,успокоились все кто вас так хвалили
А что, не за дело хвалили?
а что кислый показывает хорошую игру весной?
Закислился Кисляк
Зенит ничего не мог сделать, просто оказался сильнее. Логика не конёк этого паренька...
Молодой ышшо.
