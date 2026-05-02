Матвей Кисляк: «Начало хорошее, «Зенит» ничего не мог сделать. Гол с углового пошатнул ЦСКА. Сегодня на что‑то сетовать тяжело, соперник оказался сильнее»
Матвей Кисляк прокомментировал поражение от «Зенита» в Мир РПЛ – 1:3.
– Почему не удалось развить начало?
– Начало было хорошее, забили быстрый гол, «Зенит» ничего не мог сделать. Гол с углового пошатнул. Потом еще один гол, и мастерство «Зенита» сыграло свою роль.
– Мог ли ЦСКА как‑то по‑другому сыграть на стандарте, с которого пропустили?
– Думаю, он [Дивеев] выполнял установку тренера, и получилось.
– Почему второй тайм был неравный?
– Сегодня на что‑то сетовать тяжело. «Зенит» оказался сильнее, – сказал полузащитник ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
