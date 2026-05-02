Семак про Соболева: «Он как старался, так и старается, просто сейчас это превратилось в голы. Это заслуга его труда. Александр забил хороший мяч ЦСКА – умница»

Семак объяснил улучшившуюся результативность Соболева.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак высказался об игре Александра Соболева в последних матчах.

В 28-м туре Мир РПЛ петербургский клуб обыграл ЦСКА со счетом 3:1. Соболев забил гол.

– Нино сравнил Соболева с Холандом.

– По скорости?

– По всем скиллам. Мол, от него так же отлетают защитники и так далее. Можно ли Соболева назвать Холандом после сегодняшнего матча?

– Я не видел, чтобы от него защитники отлетали. Что забил хороший мяч – безусловно. Умница. И в последнее время результативность демонстрирует. Но невозможно же так, что 25 лет тренируется, а потом потерял качества. Просто раньше не забивал и все спрашивали, почему Семак его ставил – просто у него есть особенные качества за счет трудолюбия. Он много двигается, если посмотрите, старается. Это старание сейчас превратилось в забитые голы.

Все говорят, что он другой. Но нет, не другой. Просто нападающему надо забивать. Статистика влияет. Он как старался, так и старается. Так у многих игроков. Бывает такое, что не идет или не получается. Сейчас иначе, есть результативность. Пришли голы. Это заслуга его труда, – сказал Семак.