  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак про Соболева: «Он как старался, так и старается, просто сейчас это превратилось в голы. Это заслуга его труда. Александр забил хороший мяч ЦСКА – умница»
21

Семак про Соболева: «Он как старался, так и старается, просто сейчас это превратилось в голы. Это заслуга его труда. Александр забил хороший мяч ЦСКА – умница»

Семак объяснил улучшившуюся результативность Соболева.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Александра Соболева в последних матчах.

В 28-м туре Мир РПЛ петербургский клуб обыграл ЦСКА со счетом 3:1. Соболев забил гол. 

– Нино сравнил Соболева с Холандом.

– По скорости?

– По всем скиллам. Мол, от него так же отлетают защитники и так далее. Можно ли Соболева назвать Холандом после сегодняшнего матча?

– Я не видел, чтобы от него защитники отлетали. Что забил хороший мяч – безусловно. Умница. И в последнее время результативность демонстрирует. Но невозможно же так, что 25 лет тренируется, а потом потерял качества. Просто раньше не забивал и все спрашивали, почему Семак его ставил – просто у него есть особенные качества за счет трудолюбия. Он много двигается, если посмотрите, старается. Это старание сейчас превратилось в забитые голы.

Все говорят, что он другой. Но нет, не другой. Просто нападающему надо забивать. Статистика влияет. Он как старался, так и старается. Так у многих игроков. Бывает такое, что не идет или не получается. Сейчас иначе, есть результативность. Пришли голы. Это заслуга его труда, – сказал Семак. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoЦСКА
logoНино Мота
logoМатч ТВ
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Соболев сегодня был великолепен.
Наверное, это спартаковское в нем на ЦСКА возбудилось)
Ответ Goldstream
Соболев сегодня был великолепен. Наверное, это спартаковское в нем на ЦСКА возбудилось)
Наш с Сергей Богдановичем любимый игрок Зенита !
Ответ Goldstream
Соболев сегодня был великолепен. Наверное, это спартаковское в нем на ЦСКА возбудилось)
Всю весну играет сильно и в плане отдачи на поле и в плане эффективности
Только слепой не видит, как Соболь пашет, ему бы еще мастерства, чтобы как сегодня передачи выдавал из борьбы
Машина по забиванию голов
Ответ Студент
Машина по забиванию голов
из фильма Операция Ы, та самая инвалидка?))
Ответ Александр Васильев
из фильма Операция Ы, та самая инвалидка?))
У тебя с головой всё в порядке ?!
Все молодцом (с)
Какой же он умница? Соболев - плохой мальчик😼
Преемник Дзюбы, тоже на принципиальных соперников настраивается особенно. Потом и против Зенита будет так же рвать и метать, если выгонят Соболева.
Соболь слоняра.
Гол забил в стиле дельфин - - - молодца!!!!!!!!!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
26 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
29 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
39 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
41 минуту назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
11 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
14 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
28 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
46 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
55 минут назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
Рекомендуем